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Цікаві факти про Ліхтенштейн

в Різні цікавинки 28.12.2016 7 пер.

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Розташоване в Європі невелике князівство Ліхтенштейн є місцем з багатющою історією і прекрасною природою. Незважаючи на скромні розміри, ця держава приймає активну роль в міжнародних справах Європи.

3-28-12-2016-600-400

  • Князівство Ліхтенштейн одна з найменших в світі держав. Його площа становить всього 160 квадратних кілометрів.
  • Офіційна мова Ліхтенштейну німецька.
  • Ліхтенштейн зберігав нейтралітет в обох Світових війнах.

5-28-12-2016-600-450

  • Головою держави є князь.
  • Ліхтенштейн єдина німецькомовна країна, яка не має кордону з Німеччиною.
  • Коли з’ясувалося, що прапор Ліхтенштейну повністю збігається з прапором Гаїті, на прапор європейської держави вирішено було додати княжу корону.

4-28-12-2016-600-398

  • Рівень злочинності в Ліхтенштейні близький до нуля. Багато людей тут не замикають двері на ніч, або коли йдуть з дому.
  • Співробітників поліції в Ліхтенштейні менше ста чоловік.
  • У цій країні менше десяти ув’язнених.
  • Їду ув’язненим привозять з ресторану, так як керівництво в’язниці не вважає за доцільне наймати на роботу свого кухаря.

2-28-12-2016-600-389

  • Ліхтенштейн не брав участі у військових діях з 1866 року.
  • Після участі в останній військовій кампанії армія Ліхтенштейну була розпущена.
  • Всю країну на певних умовах можна зняти в оренду на добу.
  • У Ліхтенштейні найвищий в світі дохід на душу населення.
  • Велика частина території князівства розташована в горах.
  • У Ліхтенштейні є один національний телеканал.

1-28-12-2016-600-316

  • Єдиний громадський транспорт в Ліхтенштейні автобуси.
  • Найпопулярніший приватний транспорт велосипед.
  • Дипломатичні відносини між Ліхтенштейном та Чехією, розірвані під час холодної війни, були офіційно відновлені тільки в 2009 році.
  • Приблизно третина людей, що проживають в країні, іноземці, в основному австрійці та швейцарці.

 
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