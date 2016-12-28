Цікаві факти про Ліхтенштейн

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Розташоване в Європі невелике князівство Ліхтенштейн є місцем з багатющою історією і прекрасною природою. Незважаючи на скромні розміри, ця держава приймає активну роль в міжнародних справах Європи.

Князівство Ліхтенштейн одна з найменших в світі держав. Його площа становить всього 160 квадратних кілометрів.

Офіційна мова Ліхтенштейну німецька.

Ліхтенштейн зберігав нейтралітет в обох Світових війнах.

Головою держави є князь.

Ліхтенштейн єдина німецькомовна країна, яка не має кордону з Німеччиною.

Коли з’ясувалося, що прапор Ліхтенштейну повністю збігається з прапором Гаїті, на прапор європейської держави вирішено було додати княжу корону.

Рівень злочинності в Ліхтенштейні близький до нуля. Багато людей тут не замикають двері на ніч, або коли йдуть з дому.

Співробітників поліції в Ліхтенштейні менше ста чоловік.

У цій країні менше десяти ув’язнених.

Їду ув’язненим привозять з ресторану, так як керівництво в’язниці не вважає за доцільне наймати на роботу свого кухаря.

Ліхтенштейн не брав участі у військових діях з 1866 року.

Після участі в останній військовій кампанії армія Ліхтенштейну була розпущена.

Всю країну на певних умовах можна зняти в оренду на добу.

У Ліхтенштейні найвищий в світі дохід на душу населення.

Велика частина території князівства розташована в горах.

У Ліхтенштейні є один національний телеканал.