Цікаві факти про Ліхтенштейн

Розташоване в Європі невелике князівство Ліхтенштейн є місцем з багатющою історією і прекрасною природою. Незважаючи на скромні розміри, ця держава приймає активну роль в міжнародних справах Європи.
- Князівство Ліхтенштейн одна з найменших в світі держав. Його площа становить всього 160 квадратних кілометрів.
- Офіційна мова Ліхтенштейну німецька.
- Ліхтенштейн зберігав нейтралітет в обох Світових війнах.
- Головою держави є князь.
- Ліхтенштейн єдина німецькомовна країна, яка не має кордону з Німеччиною.
- Коли з’ясувалося, що прапор Ліхтенштейну повністю збігається з прапором Гаїті, на прапор європейської держави вирішено було додати княжу корону.
- Рівень злочинності в Ліхтенштейні близький до нуля. Багато людей тут не замикають двері на ніч, або коли йдуть з дому.
- Співробітників поліції в Ліхтенштейні менше ста чоловік.
- У цій країні менше десяти ув’язнених.
- Їду ув’язненим привозять з ресторану, так як керівництво в’язниці не вважає за доцільне наймати на роботу свого кухаря.
- Ліхтенштейн не брав участі у військових діях з 1866 року.
- Після участі в останній військовій кампанії армія Ліхтенштейну була розпущена.
- Всю країну на певних умовах можна зняти в оренду на добу.
- У Ліхтенштейні найвищий в світі дохід на душу населення.
- Велика частина території князівства розташована в горах.
- У Ліхтенштейні є один національний телеканал.
- Єдиний громадський транспорт в Ліхтенштейні автобуси.
- Найпопулярніший приватний транспорт велосипед.
- Дипломатичні відносини між Ліхтенштейном та Чехією, розірвані під час холодної війни, були офіційно відновлені тільки в 2009 році.
- Приблизно третина людей, що проживають в країні, іноземці, в основному австрійці та швейцарці.