Цікаві факти про метали

Людство навчилося обробляти метали вже давним-давно, але прогрес на цьому не зупинився. Нові сплави, затребувані в промисловості, з’являються постійно, але і старі теж як і раніше застосовуються. Багато металів мають дивовижні властивості.
- Швейцарська компанія Valcambi випускає злитки золота, срібла, паладію і платини в формі плиток шоколаду. Такі «шоколадки» легко розламати на окремі квадратики, після чого маленькі злитки вагою в 1 грам можна подарувати або розплатитися ними за покупки.
- Золоті олімпійські медалі насправді зроблені зі срібла. Згідно з рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету, головні спортивні нагороди повинні бути покриті не менше ніж 6 грамами золота, тільки і всього. Наприклад, вміст золота в медалях Олімпіади 2012 року, яка пройшла в Лондоні, становило трохи більше 1%.
- Деякі металеві сплави мають ефект пам’яті форми. Прикладом такого сплаву є нітінол, що складається на 55% з нікелю і на 45% з титану. Завдяки особливій внутрішній структурі, яка називається мартенсит, деформований виріб з цього сплаву при нагріванні до певної температури знову набуває свою форму.
- Краї монет, покриті маленькими прорізами, називаються гурт, і своєю появою вони зобов’язані знаменитому вченому Ісааку Ньютону, який працював, зокрема, на Британському Королівському монетному дворі.
- Ребристі краю монет були способом боротьби з шахраями, які зрізали з них невеликі шматочки дорогоцінних металів і робили з цих крупинок гроші в обхід офіційної влади.
- За всю історію люди добули близько 161 тисячі тонн золота, вартість такої кількості дорогоцінного металу становить приблизно 9 трлн доларів. Найбільше золота було виявлено в ПАР. Якщо переплавити все це золото в один куб, його сторона складе близько 20 метрів.
- Люди кожні 45 хвилин витягають із земних надр стільки заліза, скільки їм вдалося добути золота за весь час свого існування.
- Золоті ювелірні вироби завжди виготовляються зі сплаву цього дорогоцінного металу з міддю або сріблом , тому що інакше вони були б занадто м’якими.
- Французький актор Мішель Лотіто увійшов в історію як людина, яка поглинає речі, абсолютно для цього не призначені. Запевняють, що на своїх виступах він з’їв в цілому близько 9 тонн різних металів і сплавів.
- Американські вчені були змушені виготовляти супутники для вимірювання космічної радіації з металу, видобутого на затопленому в 1919 році кораблі «Кронпринц Вільгельм». Їм довелося піти на такий крок, тому що радіаційний фон сталі, виробленої після 1945 року, заважає правильній роботі чутливих приладів.
- Платина досить довго цінувалася удвічі нижче срібла і не застосовувалася через свою тугоплавкість. У перекладі з іспанського платина означає « серебряньце », що добре відбиває зневажливе ставлення до цього дорогоцінного металу, що коштує в даний час в сто разів більше срібла.
- У японському місті Сува придумали незвичайний спосіб видобутку золота, який виявився в 50 разів краще за показники кращих золотоносних шахт світу. Дорогоцінний метал отримують з попелу, що є продуктом спалювання сухих залишків каналізаційних стоків. Для видобутку золота, однак, підходить не будь-каналізація — в місті Сува знаходиться багато підприємств з виробництва електроніки, які в своїй роботі широко застосовують золото і золотовмісні сплави.