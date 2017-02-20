Цікаві факти про метали

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Людство навчилося обробляти метали вже давним-давно, але прогрес на цьому не зупинився. Нові сплави, затребувані в промисловості, з’являються постійно, але і старі теж як і раніше застосовуються. Багато металів мають дивовижні властивості.

Швейцарська компанія Valcambi випускає злитки золота, срібла, паладію і платини в формі плиток шоколаду. Такі «шоколадки» легко розламати на окремі квадратики, після чого маленькі злитки вагою в 1 грам можна подарувати або розплатитися ними за покупки.

Золоті олімпійські медалі насправді зроблені зі срібла. Згідно з рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету, головні спортивні нагороди повинні бути покриті не менше ніж 6 грамами золота, тільки і всього. Наприклад, вміст золота в медалях Олімпіади 2012 року, яка пройшла в Лондоні, становило трохи більше 1%.

Деякі металеві сплави мають ефект пам’яті форми. Прикладом такого сплаву є нітінол, що складається на 55% з нікелю і на 45% з титану. Завдяки особливій внутрішній структурі, яка називається мартенсит, деформований виріб з цього сплаву при нагріванні до певної температури знову набуває свою форму.

Краї монет, покриті маленькими прорізами, називаються гурт, і своєю появою вони зобов’язані знаменитому вченому Ісааку Ньютону, який працював, зокрема, на Британському Королівському монетному дворі.

Ребристі краю монет були способом боротьби з шахраями, які зрізали з них невеликі шматочки дорогоцінних металів і робили з цих крупинок гроші в обхід офіційної влади.

За всю історію люди добули близько 161 тисячі тонн золота, вартість такої кількості дорогоцінного металу становить приблизно 9 трлн доларів. Найбільше золота було виявлено в ПАР. Якщо переплавити все це золото в один куб, його сторона складе близько 20 метрів.