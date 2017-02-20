Цікаві факти про Непал

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Непал країна, вщерть наповнена стародавніми таємницями. Здається, тут навіть гори дихають секретами мудреців минулих років, а вічні гори мовчазно дивляться на людей з висоти своєї величі. Непал країна дивовижна в усіх відношеннях, і вона, поза сумнівом, варто того, щоб побувати в ній хоча б один раз.

На території Непалу є всі кліматичні зони, наявні на Землі — від вічної мерзлоти до тропіків.

Девіз Непала- «Мати і батьківщина дорожче небесного царства».

Майже половина території Непалу розташована на висоті в 3000 метрів, що робить його найбільш високогірною державою в світі.

У Непалі знаходиться найвища і, мабуть, найбільш відома гора на Землі — Еверест (Джомолунгма), яка піднімається вгору на 8848 метрів. Кожна десята людина з тих, хто намагаються її підкорити, гине. Така статистика.

Люди, які підкорили Еверест, можуть все життя безкоштовно харчуватися в закладі Rum Doodle.

Державний прапор Непалу не прямокутний, як у всіх інших країн світу — він складається з двох червоних трикутників з синьою окантовкою. На червоному полі зображені сонце і місяць.

У Непалі найнижчий в світі відсоток міського населення — городянами є всього 14% громадян. Це менше, ніж навіть в африканських країнах.

Непал залишається однією з найбідніших країн на Землі.

Торкатися до голів жителів Непалу можуть тільки ченці або їх батьки, для всіх інших такий жест вважається непристойним.

Непальці не їдять яловичину, бо корова тут вважається священною твариною.

У Непалі для вітання не використовують рукостискання.

Непальці все ще розділені за кастовим принципом, є серед них і каста недоторканних. Перехід з однієї касти в іншу неможливий.

У 2001 році непальський наслідний принц убив короля і майже всіх членів королівської сім’ї, а потім наклав на себе руки. Ця трагедія стала причиною скасування монархії і переходу до демократії.

У Непалі офіційно дозволено багатоженство, а на півночі країни — поліандрія (наявність декількох чоловіків у однієї жінки).

Кордон між Китаєм і Непалом, що проходить по Гімалаях, вважається найвищим в світі.