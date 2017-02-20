Цікаві факти про Непал

Непал країна, вщерть наповнена стародавніми таємницями. Здається, тут навіть гори дихають секретами мудреців минулих років, а вічні гори мовчазно дивляться на людей з висоти своєї величі. Непал країна дивовижна в усіх відношеннях, і вона, поза сумнівом, варто того, щоб побувати в ній хоча б один раз.
- На території Непалу є всі кліматичні зони, наявні на Землі — від вічної мерзлоти до тропіків.
- Девіз Непала- «Мати і батьківщина дорожче небесного царства».
- Майже половина території Непалу розташована на висоті в 3000 метрів, що робить його найбільш високогірною державою в світі.
- У Непалі знаходиться найвища і, мабуть, найбільш відома гора на Землі — Еверест (Джомолунгма), яка піднімається вгору на 8848 метрів. Кожна десята людина з тих, хто намагаються її підкорити, гине. Така статистика.
- Люди, які підкорили Еверест, можуть все життя безкоштовно харчуватися в закладі Rum Doodle.
- Державний прапор Непалу не прямокутний, як у всіх інших країн світу — він складається з двох червоних трикутників з синьою окантовкою. На червоному полі зображені сонце і місяць.
- У Непалі найнижчий в світі відсоток міського населення — городянами є всього 14% громадян. Це менше, ніж навіть в африканських країнах.
- Непал залишається однією з найбідніших країн на Землі.
- Торкатися до голів жителів Непалу можуть тільки ченці або їх батьки, для всіх інших такий жест вважається непристойним.
- Непальці не їдять яловичину, бо корова тут вважається священною твариною.
- У Непалі для вітання не використовують рукостискання.
- Непальці все ще розділені за кастовим принципом, є серед них і каста недоторканних. Перехід з однієї касти в іншу неможливий.
- У 2001 році непальський наслідний принц убив короля і майже всіх членів королівської сім’ї, а потім наклав на себе руки. Ця трагедія стала причиною скасування монархії і переходу до демократії.
- У Непалі офіційно дозволено багатоженство, а на півночі країни — поліандрія (наявність декількох чоловіків у однієї жінки).
- Кордон між Китаєм і Непалом, що проходить по Гімалаях, вважається найвищим в світі.
- У Непалі є дівчатка-богині Кумарі, яких вважають живим втіленням божества Таледжу Бхавані. Малятка, які зуміли пройти конкурсний відбір на відповідність 32 параметрам, безтурботно живуть в палаці, поки не подорослішають.
- У Непалі є священна гора Мачапучаре, сходження на яку заборонено — за переказами, на її вершині сидить індуїстська божество Шива і курить трубку.
- Калігандакська ущелина, по якій протікає річка Гандакі — найглибша в світі. Річкова долина розсікає Великий Гімалайський хребет між горами Аннапурна і Дхаулагірі, висота кожної з яких перевищує 8000 метрів.
- У буддійському монастирі, що знаходиться на території Національного парку Сагарматха, можна побачити скальп снігової людини (йєті). Втім, так стверджують лише непальці.
- У гористій місцевості Непалу місцеві жителі збирають гриби Ярцагумба (кордіцепсіс), кілограм яких коштує до 25 тисяч євро. У народній медицині цей гриб використовують для лікування багатьох хвороб, в тому числі раку.
- Вважається, що всі будди, які приходять на Землю, будуть народжуватися в Непалі.
- Непальський аеропорт Лукла, розташований на висоті 2 845 метрів, є найбільш небезпечною повітряною гаванню в світі. Злітно-посадкова смуга довжиною в 257 метрів затиснута між горою і піднесеністю, не залишаючи шансів на заходження на друге коло.
- Непал — одна з небагатьох азіатських країн, яка ніколи не була колонізована або захоплена іншою державою, хоча Британія намагалася це зробити.
- Найнижчий чоловік в світі Чандра Бахадур Данг, ріст якого становив всього 54,6 сантиметра, був уродженцем Непалу.
- Вихідний день в Непалі всього один — субота. Крім того, в цій країні зараз не 2017, а 2074 рік, згідно з місцевим календарем.