Цікаві факти про Ніуе

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Одна з найменших держав Землі, Ніуе, розташувалася на однойменному острівці в Тихому океані. Про цю країну не розповідають на шкільних уроках географії, а шкода маленький острівець приховує в собі чимало цікавого.

Ніуе це острів, що входить до складу Нової Зеландії на правах самоврядування.

Площа Ніуе становить всього 261 квадратний кілометр.

На всій території острова доступний безкоштовний вай-фай.

Монети (колекційні долари Ніуе), що випускаються на Ніуе, користуються популярністю у нумізматів.

Ніуе добровільно відмовився від незалежності в середині 70-х років минулого століття, увійшовши до складу Нової Зеландії.

Населення Ніуе в даний час складає менше півтори тисячі чоловік.

Острів Ніуе є згаслий вулкан.

Колишня назва Ніуе Острів Дикунів, або Дикий Острів. Так назвав Ніуе Джеймс Кук, який відкрив його, через агресивний прийом місцевих жителів.

Ніуе живе в основному за рахунок новозеландських дотацій.

На Ніуе немає міст, зате є чотирнадцять сіл.

У Ніуе є своя національна збірна з футболу.

Також Ніуе може похвалитися наявністю однієї політичної партії.

У 2005 році практично вся острівна інфраструктура так постраждала від потужного циклону, що не все вдалося відновити до сих пір.