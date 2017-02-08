Цікаві факти про Ніуе

Одна з найменших держав Землі, Ніуе, розташувалася на однойменному острівці в Тихому океані. Про цю країну не розповідають на шкільних уроках географії, а шкода маленький острівець приховує в собі чимало цікавого.
- Ніуе це острів, що входить до складу Нової Зеландії на правах самоврядування.
- Площа Ніуе становить всього 261 квадратний кілометр.
- На всій території острова доступний безкоштовний вай-фай.
- Монети (колекційні долари Ніуе), що випускаються на Ніуе, користуються популярністю у нумізматів.
- Ніуе добровільно відмовився від незалежності в середині 70-х років минулого століття, увійшовши до складу Нової Зеландії.
- Населення Ніуе в даний час складає менше півтори тисячі чоловік.
- Острів Ніуе є згаслий вулкан.
- Колишня назва Ніуе Острів Дикунів, або Дикий Острів. Так назвав Ніуе Джеймс Кук, який відкрив його, через агресивний прийом місцевих жителів.
- Ніуе живе в основному за рахунок новозеландських дотацій.
- На Ніуе немає міст, зате є чотирнадцять сіл.
- У Ніуе є своя національна збірна з футболу.
- Також Ніуе може похвалитися наявністю однієї політичної партії.
- У 2005 році практично вся острівна інфраструктура так постраждала від потужного циклону, що не все вдалося відновити до сих пір.
- Єдина на Ніуе автомобільна дорога оперізує острів по колу.
- На Ніуе практично немає пляжів. Береги на острові скелясті і майже скрізь дуже круті.
- Народ Ніуе є результатом змішання тонганських і самоанських переселенців. До Ніуе відноситься більше 90% населення острова.
- Валюта Ніуе новозеландський долар.
- Рівень грамотності на Ніуе становить 99%.
- На Ніуе немає армії.
- У Новій Зеландії проживає в п’ятнадцять разів більше ніуеанцев, ніж на острові Ніуе.
- Офіційні мови країни англійська і ніуеанська, що має два діалекти.
- Загальна довжина доріг на Ніуе становить близько 230 кілометрів.