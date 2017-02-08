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Цікаві факти про Ніуе

в Різні цікавинки 08.02.2017 2 пер.

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Одна з найменших держав Землі, Ніуе, розташувалася на однойменному острівці в Тихому океані. Про цю країну не розповідають на шкільних уроках географії, а шкода маленький острівець приховує в собі чимало цікавого.

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  • Ніуе це острів, що входить до складу Нової Зеландії на правах самоврядування.
  • Площа Ніуе становить всього 261 квадратний кілометр.
  • На всій території острова доступний безкоштовний вай-фай.
  • Монети (колекційні долари Ніуе), що випускаються на Ніуе, користуються популярністю у нумізматів.
  • Ніуе добровільно відмовився від незалежності в середині 70-х років минулого століття, увійшовши до складу Нової Зеландії.

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  • Населення Ніуе в даний час складає менше півтори тисячі чоловік.
  • Острів Ніуе є згаслий вулкан.
  • Колишня назва Ніуе Острів Дикунів, або Дикий Острів. Так назвав Ніуе Джеймс Кук, який відкрив його, через агресивний прийом місцевих жителів.
  • Ніуе живе в основному за рахунок новозеландських дотацій.
  • На Ніуе немає міст, зате є чотирнадцять сіл.
  • У Ніуе є своя національна збірна з футболу.
  • Також Ніуе може похвалитися наявністю однієї політичної партії.
  • У 2005 році практично вся острівна інфраструктура так постраждала від потужного циклону, що не все вдалося відновити до сих пір.

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  • Єдина на Ніуе автомобільна дорога оперізує острів по колу.
  • На Ніуе практично немає пляжів. Береги на острові скелясті і майже скрізь дуже круті.
  • Народ Ніуе є результатом змішання тонганських і самоанських переселенців. До Ніуе відноситься більше 90% населення острова.
  • Валюта Ніуе новозеландський долар.
  • Рівень грамотності на Ніуе становить 99%.
  • На Ніуе немає армії.
  • У Новій Зеландії проживає в п’ятнадцять разів більше ніуеанцев, ніж на острові Ніуе.
  • Офіційні мови країни англійська і ніуеанська, що має два діалекти.
  • Загальна довжина доріг на Ніуе становить близько 230 кілометрів.

 
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