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Цікаві факти про щурів

в Різні цікавинки 08.02.2017 8 пер.

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Щури дивовижні істоти. Вони здатні вижити практично в будь-яких умовах, а їх інтелект куди краще розвинений, ніж видається середньостатистичній людині. І саме лабораторним щурам люди зобов’язані за розвиток медицини.

1-08-02-2017-600-455

  • Щури як вид з’явилися задовго до людини.
  • Щури істоти дуже соціальні, вони ніколи не живуть поодинці.
  • Дресеруванню вони при бажанні піддаються не гірше кішок і собак. Щури дуже розумні і кмітливі істоти.
  • Середня тривалість життя щура становить близько двох років.
    Щури відмінно плавають і вміють пірнати.
  • При необхідності за день щур може подолати відстань до півсотні кілометрів.
  • Щури постійно спілкуються один з одним за допомогою ультразвуку.
  • Серце щура б’ється з частотою в триста-п’ятсот ударів в хвилину.
  • За приблизними оцінками, щурів на Землі вдвічі більше, ніж людей.
  • Зуби у щурів ростуть протягом всього життя.
  • За рік один щур поїдає приблизно дюжину кілограмів їжі.
  • У щурів відмінно розвинений нюх, що дозволяє їм чути навіть мінімальні концентрації отрути в їжі.
  • Щури схильні стресу і психічним потрясінням до такої міри, що вони можуть стати для них смертельними.
  • Щури можуть боятися лоскоту і вміють сміятися, коли їх лоскочуть.

2-08-02-2017-600-431

  • Щури, як і люди, бачать сни .
  • Незрозумілий факт —  щури чують небезпеку і масово покидають небезпечні зони.
  • На волі щури живуть колоніями. В одній колонії може бути до двох тисяч особин.
  • У щурів дуже добре розвинена пам’ять. Лабораторні щури з зав’язаним очима по пам’яті успішно долають раніше пройдені лабіринти.
  • Всього лише за 1/50 секунди пацюк може розпізнати запах і виявити його джерело.
  • Щури в стані прогризати діри в бетоні і залізі.
  • Щури вміють пристосовуватися до складних умов існування, їх можна знайти навіть на занедбаних науково-дослідних станціях в Антарктиді.
  • У деяких країнах щурів вживають в їжу.
  • Щури ніколи не об’їдаються у них добре розвинене почуття насичення.
  • За рік самка щура здатна народити до сотні щурят.
  • У Ірландії дикі щури стали причиною повного зникнення популяції болотних жаб —  щури їх просто з’їли.
  • Зграя диких щурів цілком здатна нападати на здобич, що перевершує їх за розмірами в десятки разів, наприклад, на собак.
  • Щури вміють стрибати на висоту до двох метрів.
  • В Індії є Храм Щурів Карні Мата. Там мешкає кілька десятків тисяч щурів.
  • Пацюки здатні обходитися без води довше, ніж верблюди.

 
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