Цікаві факти про щурів

Щури дивовижні істоти. Вони здатні вижити практично в будь-яких умовах, а їх інтелект куди краще розвинений, ніж видається середньостатистичній людині. І саме лабораторним щурам люди зобов’язані за розвиток медицини.
- Щури як вид з’явилися задовго до людини.
- Щури істоти дуже соціальні, вони ніколи не живуть поодинці.
- Дресеруванню вони при бажанні піддаються не гірше кішок і собак. Щури дуже розумні і кмітливі істоти.
- Середня тривалість життя щура становить близько двох років.
Щури відмінно плавають і вміють пірнати.
- При необхідності за день щур може подолати відстань до півсотні кілометрів.
- Щури постійно спілкуються один з одним за допомогою ультразвуку.
- Серце щура б’ється з частотою в триста-п’ятсот ударів в хвилину.
- За приблизними оцінками, щурів на Землі вдвічі більше, ніж людей.
- Зуби у щурів ростуть протягом всього життя.
- За рік один щур поїдає приблизно дюжину кілограмів їжі.
- У щурів відмінно розвинений нюх, що дозволяє їм чути навіть мінімальні концентрації отрути в їжі.
- Щури схильні стресу і психічним потрясінням до такої міри, що вони можуть стати для них смертельними.
- Щури можуть боятися лоскоту і вміють сміятися, коли їх лоскочуть.
- Щури, як і люди, бачать сни .
- Незрозумілий факт — щури чують небезпеку і масово покидають небезпечні зони.
- На волі щури живуть колоніями. В одній колонії може бути до двох тисяч особин.
- У щурів дуже добре розвинена пам’ять. Лабораторні щури з зав’язаним очима по пам’яті успішно долають раніше пройдені лабіринти.
- Всього лише за 1/50 секунди пацюк може розпізнати запах і виявити його джерело.
- Щури в стані прогризати діри в бетоні і залізі.
- Щури вміють пристосовуватися до складних умов існування, їх можна знайти навіть на занедбаних науково-дослідних станціях в Антарктиді.
- У деяких країнах щурів вживають в їжу.
- Щури ніколи не об’їдаються у них добре розвинене почуття насичення.
- За рік самка щура здатна народити до сотні щурят.
- У Ірландії дикі щури стали причиною повного зникнення популяції болотних жаб — щури їх просто з’їли.
- Зграя диких щурів цілком здатна нападати на здобич, що перевершує їх за розмірами в десятки разів, наприклад, на собак.
- Щури вміють стрибати на висоту до двох метрів.
- В Індії є Храм Щурів Карні Мата. Там мешкає кілька десятків тисяч щурів.
- Пацюки здатні обходитися без води довше, ніж верблюди.