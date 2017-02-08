Цікаві факти про щурів

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Щури дивовижні істоти. Вони здатні вижити практично в будь-яких умовах, а їх інтелект куди краще розвинений, ніж видається середньостатистичній людині. І саме лабораторним щурам люди зобов’язані за розвиток медицини.

Щури як вид з’явилися задовго до людини.

Щури істоти дуже соціальні, вони ніколи не живуть поодинці.

Дресеруванню вони при бажанні піддаються не гірше кішок і собак. Щури дуже розумні і кмітливі істоти.

Середня тривалість життя щура становить близько двох років.

Щури відмінно плавають і вміють пірнати.

Щури відмінно плавають і вміють пірнати. При необхідності за день щур може подолати відстань до півсотні кілометрів.

Щури постійно спілкуються один з одним за допомогою ультразвуку.

Серце щура б’ється з частотою в триста-п’ятсот ударів в хвилину.

За приблизними оцінками, щурів на Землі вдвічі більше, ніж людей.

Зуби у щурів ростуть протягом всього життя.

За рік один щур поїдає приблизно дюжину кілограмів їжі.

У щурів відмінно розвинений нюх, що дозволяє їм чути навіть мінімальні концентрації отрути в їжі.

Щури схильні стресу і психічним потрясінням до такої міри, що вони можуть стати для них смертельними.

Щури можуть боятися лоскоту і вміють сміятися, коли їх лоскочуть.