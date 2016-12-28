Не пропусти
Головна / Різні цікавинки / Цікаві факти про Сіленд

Цікаві факти про Сіленд

в Різні цікавинки 28.12.2016 4 пер.

1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок (Оцініть статтю!)
Loading...
 
 

Сіленд кумедний випадок з галузі міжнародного права. Претендує на визнання в якості суверенної держави, він був колись заснований парою підприємливих авантюристів.

sealand1-e1448927336307

  • Сіленд невизнана держава, розташована на морській платформі в десяти кілометрах від британського берега.
  • У Сіленд є свої конституція, прапор і герб.
  • Валюта Сіленд сілендский долар.
  • Площа Сіленду становить близько 0,001 квадратного кілометра.
  • Правитель Сіленд монарх Михайло I.
  • Під час Другої Світової війни на морській платформі, де зараз знаходиться Сіленд, розташовувалися зенітні знаряддя і гарнізон військовослужбовців.
  • Сіленд був проголошений в 1967 році.

1-28-12-2016-600-450

  • У Сіленда немає паспортів вони були скасовані в 1997 році.
  • Власники країни готові продати її за 750 мільйонів євро.
  • Офіційна назва невизнаної держави Князівство Сіленд.
  • Жодна країна не встановлювала зі Сілендом дипломатичних відносин.
  • Населення Сіленду 11 осіб.
  • Спочатку засновник Сіленд планував облаштувати на морській платформі піратську радіостанцію.
  • У 2006 році Сіленд був серйозно пошкоджений пожежею.

 
Loading...
Цікавості© Copyright 2016, Всі права захищені. | Цікаве тут! | Designed by Tielabs
comments powered by HyperComments