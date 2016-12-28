Цікаві факти про Сіленд

Сіленд кумедний випадок з галузі міжнародного права. Претендує на визнання в якості суверенної держави, він був колись заснований парою підприємливих авантюристів.
- Сіленд невизнана держава, розташована на морській платформі в десяти кілометрах від британського берега.
- У Сіленд є свої конституція, прапор і герб.
- Валюта Сіленд сілендский долар.
- Площа Сіленду становить близько 0,001 квадратного кілометра.
- Правитель Сіленд монарх Михайло I.
- Під час Другої Світової війни на морській платформі, де зараз знаходиться Сіленд, розташовувалися зенітні знаряддя і гарнізон військовослужбовців.
- Сіленд був проголошений в 1967 році.
- У Сіленда немає паспортів вони були скасовані в 1997 році.
- Власники країни готові продати її за 750 мільйонів євро.
- Офіційна назва невизнаної держави Князівство Сіленд.
- Жодна країна не встановлювала зі Сілендом дипломатичних відносин.
- Населення Сіленду 11 осіб.
- Спочатку засновник Сіленд планував облаштувати на морській платформі піратську радіостанцію.
- У 2006 році Сіленд був серйозно пошкоджений пожежею.