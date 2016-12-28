Цікаві факти про Сіленд

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Сіленд кумедний випадок з галузі міжнародного права. Претендує на визнання в якості суверенної держави, він був колись заснований парою підприємливих авантюристів.

Сіленд невизнана держава, розташована на морській платформі в десяти кілометрах від британського берега.

У Сіленд є свої конституція, прапор і герб.

Валюта Сіленд сілендский долар.

Площа Сіленду становить близько 0,001 квадратного кілометра.

Правитель Сіленд монарх Михайло I.

Під час Другої Світової війни на морській платформі, де зараз знаходиться Сіленд, розташовувалися зенітні знаряддя і гарнізон військовослужбовців.

Сіленд був проголошений в 1967 році.