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Цікаві факти про сніг

в Різні цікавинки 24.01.2017 26 пер.

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Сніг оточує багатьох з нас щозими. Ми дивимося на нього, ходимо по ньому, але рідко замислюємося над тим, що ж він із себе представляє. А даремно, адже сніжинки так незвичайні.

сніг

  • Люди навчилися штучно вирощувати сніжинки.
  • Більше половини жителів Землі жодного разу в житті не бачили снігу.
  • Вченим жодного разу так і не вдалося знайти дві однакові сніжинки.
  • Сніг відбиває до 90 відсотків сонячного світла.
  • Найбільша коли-небудь виявлена сніжинка мала 38 сантиметрів в діаметрі.
  • Сніжинки на 95 відсотків складаються з повітря.
  • Високо в горах і в полярних районах сніг іноді буває червонуватим або рожевим через водорості під назвою сніжна хламідомонада. Такий сніг на смак нагадує кавун.
  • Швидкість падіння сніжинок менш одного кілометра в годину.

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  • Сніг є не тільки на Землі, але і на Марсі, і на Титані, супутнику Сатурна. Правда, на Марсі сніг з вуглекислоти, а на Титані з метану.
  • Сніг хрумтить при ходьбі через деформацію кристалів сніжинок.
  • у 1949 році сніг випав в Сахарі. Правда, майже відразу розтанув.
  • У Японії є музей сніжинок.
  • 19 січня всесвітній день снігу.
  • У мові саамського народу, що проживає на території Фінляндії, існує близько 180 слів для позначення снігу, льоду і їх різновидів. У ескімоській мові для позначення снігу є більше 20 слів.
  • Один кубометр снігу містить понад триста мільйонів сніжинок.
  • Падаючі на поверхню води сніжинки виробляють високочастотний звук, дуже неприємний для риб. Люди цього звуку не чують.

  • Сніг буває навіть в таких жарких місцях, як Еквадор і Гавайські острови. Він лежить на вершинах гір.
  • У Японії поширений міф про те, що японський сніг відрізняється від закордонного.
  • Перша фотографія сніжинки під мікроскопом була зроблена в 1885 році. Американський фотограф Уїнстон Бентлі витратив на свої спроби 46 років, перш ніж домігся успіху.

 
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