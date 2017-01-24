Цікаві факти про сніг

(1 оцінок, середнє: 5,00 из 5)

оцінок, середнє:из 5)

Loading... Loading...

Сніг оточує багатьох з нас щозими. Ми дивимося на нього, ходимо по ньому, але рідко замислюємося над тим, що ж він із себе представляє. А даремно, адже сніжинки так незвичайні.

Люди навчилися штучно вирощувати сніжинки.

Більше половини жителів Землі жодного разу в житті не бачили снігу.

Вченим жодного разу так і не вдалося знайти дві однакові сніжинки.

Сніг відбиває до 90 відсотків сонячного світла.

Найбільша коли-небудь виявлена сніжинка мала 38 сантиметрів в діаметрі.

Сніжинки на 95 відсотків складаються з повітря.

Високо в горах і в полярних районах сніг іноді буває червонуватим або рожевим через водорості під назвою сніжна хламідомонада. Такий сніг на смак нагадує кавун.

Швидкість падіння сніжинок менш одного кілометра в годину.

Сніг є не тільки на Землі, але і на Марсі, і на Титані, супутнику Сатурна. Правда, на Марсі сніг з вуглекислоти, а на Титані з метану.

Сніг хрумтить при ходьбі через деформацію кристалів сніжинок.

у 1949 році сніг випав в Сахарі. Правда, майже відразу розтанув.

У Японії є музей сніжинок.

19 січня всесвітній день снігу.

У мові саамського народу, що проживає на території Фінляндії, існує близько 180 слів для позначення снігу, льоду і їх різновидів. У ескімоській мові для позначення снігу є більше 20 слів.

Один кубометр снігу містить понад триста мільйонів сніжинок.

Падаючі на поверхню води сніжинки виробляють високочастотний звук, дуже неприємний для риб. Люди цього звуку не чують.