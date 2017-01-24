Цікаві факти про сніг

Сніг оточує багатьох з нас щозими. Ми дивимося на нього, ходимо по ньому, але рідко замислюємося над тим, що ж він із себе представляє. А даремно, адже сніжинки так незвичайні.
- Люди навчилися штучно вирощувати сніжинки.
- Більше половини жителів Землі жодного разу в житті не бачили снігу.
- Вченим жодного разу так і не вдалося знайти дві однакові сніжинки.
- Сніг відбиває до 90 відсотків сонячного світла.
- Найбільша коли-небудь виявлена сніжинка мала 38 сантиметрів в діаметрі.
- Сніжинки на 95 відсотків складаються з повітря.
- Високо в горах і в полярних районах сніг іноді буває червонуватим або рожевим через водорості під назвою сніжна хламідомонада. Такий сніг на смак нагадує кавун.
- Швидкість падіння сніжинок менш одного кілометра в годину.
- Сніг є не тільки на Землі, але і на Марсі, і на Титані, супутнику Сатурна. Правда, на Марсі сніг з вуглекислоти, а на Титані з метану.
- Сніг хрумтить при ходьбі через деформацію кристалів сніжинок.
- у 1949 році сніг випав в Сахарі. Правда, майже відразу розтанув.
- У Японії є музей сніжинок.
- 19 січня всесвітній день снігу.
- У мові саамського народу, що проживає на території Фінляндії, існує близько 180 слів для позначення снігу, льоду і їх різновидів. У ескімоській мові для позначення снігу є більше 20 слів.
- Один кубометр снігу містить понад триста мільйонів сніжинок.
- Падаючі на поверхню води сніжинки виробляють високочастотний звук, дуже неприємний для риб. Люди цього звуку не чують.
- Сніг буває навіть в таких жарких місцях, як Еквадор і Гавайські острови. Він лежить на вершинах гір.
- У Японії поширений міф про те, що японський сніг відрізняється від закордонного.
- Перша фотографія сніжинки під мікроскопом була зроблена в 1885 році. Американський фотограф Уїнстон Бентлі витратив на свої спроби 46 років, перш ніж домігся успіху.