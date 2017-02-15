Цікаві факти про Туніс

Туніс вельми популярний туристичний напрямок, цю країну відвідує не менша кількість туристів, ніж Єгипет і Туреччину. Втім, чисті пляжі і тепле море далеко не єдине багатство Тунісу. Ця африканська країна дуже цікава і з точки зору допитливого відвідувача, яких хоче ознайомитися з її особливостями, а не тільки валятися на пляжі.
- Туніс найскромніша за розмірами країна Північної Африки.
- Слово «Туніс» це один з варіантів жіночого імені.
- Туніс вважається найбільш демократичною африканською державою.
- Найдавніші стоянки первісних людей на території Тунісу мають значний вік — їм більше 200 тисяч років.
- Найбільша провінція країни, Татуїн, здобула всесвітню популярність завдяки кіносазі Джорджа Лукаса «Зоряні війни», в якій фігурує однойменна планета. Сцени на цій планеті знімалися, до речі, саме тут.
- У Тунісі найпрестижніше працювати лікарем або шкільним учителем, так як довгі роки уряд вкладав в охорону здоров’я і освіту величезні кошти.
- Влітку робочий день в Тунісі офіційно починається о 7:00 ранку і закінчується о 14:00. Пов’язано це, в першу чергу, з нестерпною спекою.
- Всі пальми, що ростуть на території Тунісу — фінікові, проте спробувати ці солодкі фрукти там практично неможливо, всі вони йдуть на експорт.
- У Тунісі ростуть оливкові дерева, вік яких становить кілька тисяч років. Оливки з найстарішого дерева, яке росте вже 2400 років, збирають і використовують тільки для потреб центральної аптеки столиці.
- Тунісці вірять, що верблюди, вельми поширені в цій країні тварини, вважають людей не господарями, а своїми друзями.
- Чоловікам в Тунісі можна носити бороду тільки в тому випадку, якщо у нього є вуса.
- У Тунісі слово « киць-киць »використовують, щоб прогнати кішку, а не покликати її. Якщо ж ця фраза звернена до чоловіка, вона буде розглядатися як образа.
- Серед безлічі фруктів тунісці воліють плоди величезних кактусів.
- Жителі Тунісу розробили власний рецепт лікування опіків від медуз — потрібно потерти уражене місце піском і прикласти шматочок помідора.
- Дахи всіх будинків в Тунісі плоскі, так як така конструкція не так сильно нагрівається на сонці.
- Жителі Тунісу вважають, що обриси їх країни нагадують силует вагітної жінки .
- У Тунісі на «Ви» звертаються тільки до президента, в знак особливої поваги.
- Однією з незвичайних пам’яток Тунісу є «Роза Сахари» ця «квітка» утворюється в пустелі з солі і піску, її часто використовують для прикраси акваріумів і жител. Висота кристала може досягати 3 метрів.
- Туніські поліцейські не мають права зупиняти автомобіль за порушення правил дорожнього руху, якщо водій — жінка.
- На території країни знаходяться руїни одного з найбільших міст старовини — Карфагена.
- У Тунісі через велику кількість приголомшливих пейзажів було знято безліч відомих фільмів — «Зоряні війни», «Гладіатор», «Індіана Джонс», «Англійський пацієнт» та інші.
- У місті Сіді-Бу-Саїд всі будинки біло-блакитні, і перефарбовувати їх законодавчо заборонено.
- Найпопулярнішим видом спорту серед тунісців є футбол.
- Основою національної кухні Тунісу є гостра паста харісса, яку готують з оливкової олії і червоного перцю. Подають харісса практично з усіма стравами, крім хіба що десертів.
- На острові Джерба розташована синагога, побудована 2600 років тому, в якій зберігаються найдавніші в світі тори.