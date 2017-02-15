Цікаві факти про Туніс

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Туніс вельми популярний туристичний напрямок, цю країну відвідує не менша кількість туристів, ніж Єгипет і Туреччину. Втім, чисті пляжі і тепле море далеко не єдине багатство Тунісу. Ця африканська країна дуже цікава і з точки зору допитливого відвідувача, яких хоче ознайомитися з її особливостями, а не тільки валятися на пляжі.

Туніс найскромніша за розмірами країна Північної Африки.

Слово «Туніс» це один з варіантів жіночого імені.

Туніс вважається найбільш демократичною африканською державою.

Найдавніші стоянки первісних людей на території Тунісу мають значний вік — їм більше 200 тисяч років.

Найбільша провінція країни, Татуїн, здобула всесвітню популярність завдяки кіносазі Джорджа Лукаса «Зоряні війни», в якій фігурує однойменна планета. Сцени на цій планеті знімалися, до речі, саме тут.

У Тунісі найпрестижніше працювати лікарем або шкільним учителем, так як довгі роки уряд вкладав в охорону здоров’я і освіту величезні кошти.

Влітку робочий день в Тунісі офіційно починається о 7:00 ранку і закінчується о 14:00. Пов’язано це, в першу чергу, з нестерпною спекою.

Всі пальми, що ростуть на території Тунісу — фінікові, проте спробувати ці солодкі фрукти там практично неможливо, всі вони йдуть на експорт.

У Тунісі ростуть оливкові дерева, вік яких становить кілька тисяч років. Оливки з найстарішого дерева, яке росте вже 2400 років, збирають і використовують тільки для потреб центральної аптеки столиці.

Тунісці вірять, що верблюди, вельми поширені в цій країні тварини, вважають людей не господарями, а своїми друзями.

Чоловікам в Тунісі можна носити бороду тільки в тому випадку, якщо у нього є вуса.

У Тунісі слово « киць-киць »використовують, щоб прогнати кішку, а не покликати її. Якщо ж ця фраза звернена до чоловіка, вона буде розглядатися як образа.