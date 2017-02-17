Цікаві факти про Ямайку

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Ямайка далекий острів в Карибському морі, одночасно і однойменна країна, який цей острів займає. Щедра природа наділила його неймовірними красотами, які залучають масу туристів, що хочуть повалятися на білосніжних ямайських пляжах і викупатися в теплому морі. Той факт, що державною мовою на Ямайці є англійська, полегшує комунікацію з місцевими жителями, і це теж позитивно позначається на популярності Ямайки як туристичного напрямку. Правда, місцевий діалект англійської мови дуже своєрідний.

На Ямайці дійсно англійська мова є мовою спілкування, та карибська англійська за довгі роки стала помітно відрізнятися від тієї англійської мови, якою розмовляють у Великобританії або США. Зокрема, звук й ямайці вимовляють як дж. Також ямайці говорять і на місцевому різновиду креольської мови.

Місцева валюта теж називається доларом. Долар, правда, ямайський.

Щорічно через Ямайку проходить безліч ураганів, які заподіюють вагомої шкоди інфраструктурі острова.

Військово-повітряні сили Ямайки налічують кілька літаків і вертольотів.

У містах проживає лише трохи більше половини всіх ямайців близько 53%.

Найпопулярніший вид спорту на Ямайці це, як не дивно, не футбол, а біг, причому біг на короткі дистанції.

Знаменитий спортсмен Усейн Болт родом саме звідси, з Ямайки.

Ямайка знаменита своїми пляжами, яких тут налічується близько сімдесяти.

Боб Марлі, справжня легенда музики, теж народився на Ямайці.

Один з ямайських курортів, Молочна ріка, вважається найбільш радіоактивним курортом в світі.

Ямайка стала першою країною з тропічним кліматом, чия збірна взяла участь в Зимових Олімпійських іграх. Ямайські бобслеїсти одного разу навіть досягли непоганих результатів.

Блакитні гори на Ямайці отримали свою назву через те, що вони дійсно здаються блакитними. Такий ефект досягається завдяки туману, який огортає гірські піки.

З усіх країн Карибського регіону саме Ямайка першою здобула незалежність.

Більшість ямайців люди надзвичайно побожні, і ранкова молитва тут так само сама собою зрозуміла, як сніданок або умивання.