Цікаві факти про Ямайку

Ямайка далекий острів в Карибському морі, одночасно і однойменна країна, який цей острів займає. Щедра природа наділила його неймовірними красотами, які залучають масу туристів, що хочуть повалятися на білосніжних ямайських пляжах і викупатися в теплому морі. Той факт, що державною мовою на Ямайці є англійська, полегшує комунікацію з місцевими жителями, і це теж позитивно позначається на популярності Ямайки як туристичного напрямку. Правда, місцевий діалект англійської мови дуже своєрідний.
- На Ямайці дійсно англійська мова є мовою спілкування, та карибська англійська за довгі роки стала помітно відрізнятися від тієї англійської мови, якою розмовляють у Великобританії або США. Зокрема, звук й ямайці вимовляють як дж. Також ямайці говорять і на місцевому різновиду креольської мови.
- Місцева валюта теж називається доларом. Долар, правда, ямайський.
- Щорічно через Ямайку проходить безліч ураганів, які заподіюють вагомої шкоди інфраструктурі острова.
- Військово-повітряні сили Ямайки налічують кілька літаків і вертольотів.
- У містах проживає лише трохи більше половини всіх ямайців близько 53%.
- Найпопулярніший вид спорту на Ямайці це, як не дивно, не футбол, а біг, причому біг на короткі дистанції.
- Знаменитий спортсмен Усейн Болт родом саме звідси, з Ямайки.
- Ямайка знаменита своїми пляжами, яких тут налічується близько сімдесяти.
- Боб Марлі, справжня легенда музики, теж народився на Ямайці.
- Один з ямайських курортів, Молочна ріка, вважається найбільш радіоактивним курортом в світі.
- Ямайка стала першою країною з тропічним кліматом, чия збірна взяла участь в Зимових Олімпійських іграх. Ямайські бобслеїсти одного разу навіть досягли непоганих результатів.
- Блакитні гори на Ямайці отримали свою назву через те, що вони дійсно здаються блакитними. Такий ефект досягається завдяки туману, який огортає гірські піки.
- З усіх країн Карибського регіону саме Ямайка першою здобула незалежність.
- Більшість ямайців люди надзвичайно побожні, і ранкова молитва тут так само сама собою зрозуміла, як сніданок або умивання.
- Укладання шлюбу на Ямайці можливо лише після досягнення 34-річного віку.
- Ямайка регіон, де найчастіше народжуються близнюки. Причина цього феномена досі нікому не відома.
- Перший ямайський сайт в інтернеті з’явився в 1994 році.
- Пошта на Ямайці працює аж з 1688 року.
- Національним символом Ямайки є ендемічна місцева пташка вимпелохвостий колібрі. Її ще називають птахом-лікарем.
- Найшвидшими бігуном-чоловіком і бігуном-жінкою визнані саме ямайці. Так, біг тут в честі.
- Залізниця на Ямайці з’явилася раніше, ніж в США.
- Ямайські жінки часто завойовували титул Міс світу на конкурсах краси. Ямайка посідає третє місце в світі за цим параметром.