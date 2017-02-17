Не пропусти
Головна / Різні цікавинки / Цікаві факти про Ямайку

Цікаві факти про Ямайку

в Різні цікавинки 17.02.2017 8 пер.

1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок (Оцініть статтю!)
Загрузка...
 
 

Ямайка далекий острів в Карибському морі, одночасно і однойменна країна, який цей острів займає. Щедра природа наділила його неймовірними красотами, які залучають масу туристів, що хочуть повалятися на білосніжних ямайських пляжах і викупатися в теплому морі. Той факт, що державною мовою на Ямайці є англійська, полегшує комунікацію з місцевими жителями, і це теж позитивно позначається на популярності Ямайки як туристичного напрямку. Правда, місцевий діалект англійської мови дуже своєрідний.

  • На Ямайці дійсно англійська мова є мовою спілкування, та карибська англійська за довгі роки стала помітно відрізнятися від тієї англійської мови, якою розмовляють у Великобританії або США. Зокрема, звук й ямайці вимовляють як дж. Також ямайці говорять і на місцевому різновиду креольської мови.
  • Місцева валюта теж називається доларом. Долар, правда, ямайський.
  • Щорічно через Ямайку проходить безліч ураганів, які заподіюють вагомої шкоди інфраструктурі острова.
  • Військово-повітряні сили Ямайки налічують кілька літаків і вертольотів.
  • У містах проживає лише трохи більше половини всіх ямайців близько 53%.
  • Найпопулярніший вид спорту на Ямайці це, як не дивно, не футбол, а біг, причому біг на короткі дистанції.

  • Знаменитий спортсмен Усейн Болт родом саме звідси, з Ямайки.
  • Ямайка знаменита своїми пляжами, яких тут налічується близько сімдесяти.
  • Боб Марлі, справжня легенда музики, теж народився на Ямайці.
  • Один з ямайських курортів, Молочна ріка, вважається найбільш радіоактивним курортом в світі.
  • Ямайка стала першою країною з тропічним кліматом, чия збірна взяла участь в Зимових Олімпійських іграх. Ямайські бобслеїсти одного разу навіть досягли непоганих результатів.
  • Блакитні гори на Ямайці отримали свою назву через те, що вони дійсно здаються блакитними. Такий ефект досягається завдяки туману, який огортає гірські піки.
  • З усіх країн Карибського регіону саме Ямайка першою здобула незалежність.
  • Більшість ямайців люди надзвичайно побожні, і ранкова молитва тут так само сама собою зрозуміла, як сніданок або умивання.

  • Укладання шлюбу на Ямайці можливо лише після досягнення 34-річного віку.
  • Ямайка регіон, де найчастіше народжуються близнюки. Причина цього феномена досі нікому не відома.
  • Перший ямайський сайт в інтернеті з’явився в 1994 році.
  • Пошта на Ямайці працює аж з 1688 року.
  • Національним символом Ямайки є ендемічна місцева пташка вимпелохвостий колібрі. Її ще називають птахом-лікарем.
  • Найшвидшими бігуном-чоловіком і бігуном-жінкою визнані саме ямайці. Так, біг тут в честі.
  • Залізниця на Ямайці з’явилася раніше, ніж в США.
  • Ямайські жінки часто завойовували титул Міс світу на конкурсах краси. Ямайка посідає третє місце в світі за цим параметром.

 
Loading...
Цікавості© Copyright 2017, Всі права захищені. | Цікаве тут! | Designed by Tielabs
comments powered by HyperComments