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Ціни на акумулятори для електромобілів стали нижче на 80%

в Авто 01.04.2017 195 пер.

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Експерти зафіксували зниження цін на акумулятори для електромобілів з 2010 по 2016 роки.

Як показує дослідження, проведене консалтинговою фірмою McKinsey, за останні сім років на світовому ринку відзначається зниження цін на акумулятори для електромобілів практично на 80%. Про це повідомляє recyclemag.ru

Крім того, експерти прогнозують, що протягом найближчих десяти років завдяки новим можливостям літій-сірчаних акумуляторів, ціна на електромобілі стане ще нижчою, а їх можливості ширші.

В даний час автовиробники працюють, як правило, з літій-іонними батареями. Вартість батареї оцінюється в 227 доларів за кіловат-годину.

Експерти прогнозують, що до 2030 року вартість батареї для електромобілів складе 100 доларів на кіловат-годину.

 
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