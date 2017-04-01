Ціни на акумулятори для електромобілів стали нижче на 80%

Як показує дослідження, проведене консалтинговою фірмою McKinsey, за останні сім років на світовому ринку відзначається зниження цін на акумулятори для електромобілів практично на 80%. Про це повідомляє recyclemag.ru

Крім того, експерти прогнозують, що протягом найближчих десяти років завдяки новим можливостям літій-сірчаних акумуляторів, ціна на електромобілі стане ще нижчою, а їх можливості ширші.

В даний час автовиробники працюють, як правило, з літій-іонними батареями. Вартість батареї оцінюється в 227 доларів за кіловат-годину.

Експерти прогнозують, що до 2030 року вартість батареї для електромобілів складе 100 доларів на кіловат-годину.