Туфли за 370 гривен — качество и доступность

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Иметь хорошие туфли одинаково важно как для мужчин, так и для женщин. Дело в том, что это универсальная форма обуви, которую можно надеть куда угодно. Они будут отлично смотреться на первом свидании, в офисе или во время похода в магазин. Главное их правильно подобрать. В этом вам поможет магазин mercury-shoes.com, в котором можно приобрести обувь в ценовом диапазоне от 300 до 2000 гривен. В разделах представлена продукция украинских компаний, которая и по внешнему виду, и по качеству ничем не уступает испанским или другим зарубежным аналогам.

К сожалению, люди к 2017 году забыли, насколько хорошей может быть отечественная обувь. Это и не удивительно. Всего три года назад можно было купить вьетнамские или китайские шузы за более чем разумные деньги. Но потом мы потеряли Крым, началась война, падение гривны и другие прелести. Как результат цены подскочили в два-три раза.

За хорошие туфли, сделанные в Испании, нужно выложить не меньше трёх тысяч. Причём это не Италия, то есть сделана испанская обувь неплохо, но тебе не хочется поставить её в витрину и показывать всем знакомым. О немецких изделиях даже речи не идёт. Они всегда выглядят отлично, невероятно долго носятся и разве что не передаются от отца к сыну. При этом за ними, конечно, нужно уметь ухаживать, но это другая история.

Итак, нужны качественные туфли мужские по нормальной цене. В таком случае вам именно в mercury-shoes.com. Здесь можно что-то себе подобрать за 350 гривен! И это не фантастика! Причём это будет не ширпотреб из Китая, а относительно неплохая обувь. Достаточно посмотреть на фотографии или в крайнем случае потрогать кожу при получении. Благо, если товар не понравится, его всегда можно вернуть. При этом лучше всё-таки не покупать изделия, цена на которые ниже 800—900 гривен.

Туфли берутся не на один год, а минимум на 5—7. Именно столько носится качественная обувь, если за ней правильно ухаживать. Есть старое мужское правило, которым пользуются все мужчины, знающие толк в одежде. Качественная обувь не может стоить дешевле 100 долларов. Вот только сейчас это 2700 гривен или что-то около того. С учётом того, что средняя зарплата в столице порядка 9000, а ещё нужно заплатить за коммуналку, что-то покушать, сводить девушку в ресторан и купить новый смартфон, потому что старый работает под операционной системой Бада, и 90 процентов людей понятия не имеют, что это такое… в общем, приходится делать умные покупки. Неудивительно, что всё больше людей выбирают продукцию украинских брендов. При этом нужно понимать, что умеют делать в Украине далеко не всё. Поэтому покупки через «АлиЭкспресс» никто не отменял. Но есть отрасли, в которых мы преуспели и сейчас национальные компании производят миллионы наименований продукции лёгкой промышленности.

Неважно, хотите вы купить туфли женские или мужские — на mercury-shoes.com вы точно найдёте то, что вам понравится. Здесь множество изделий из замши и кожи. Причём подошва делается из современных материалов вроде поливинилхлорида, который обеспечивает удобную посадку ноги и длительный период эксплуатации.

Всю продукцию на сайте можно сортировать по сезонам, цене и размеру. Кстати, на портале представлена и продукция других стран. При этом цены более чем приятные. Подобного результата удалось добиться администрации благодаря заключению договоров с fix-price и правильной логистике. Тем не менее огромную долю продукции представляют именно товары, сделанные в Украине. Кстати, сейчас на многие из них действует скидка в размере 15 процентов. Как результат отличную обувь можно купить за 600—700 грн.