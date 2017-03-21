Туристическое страхование онлайн: что предлагают украинские страховые компании

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Туристическое страхование – это рынок страховых услуг, для которого характерны высокая конкуренция и низкие тарифы. По статистике, до 2014 года туристическое страхование предлагали порядка 400 страховых компаний, на сегодняшний день эта услуга присутствует в предложении всех крупнейших игроков рынка.

Страхование онлайн: когда страховку можно формировать самостоятельно

Страховая компания часто реализует полисы страхования выезжающих за рубеж, предлагая хорошие комиссионные туристической компании. Размер вознаграждения в среднем составляет 10-30% от суммы, на которую будет заключена страховка. Но некоторые компании, которые хотят привлечь туристическую компанию на свою сторону, демпингуют, предлагая вознаграждение до 50% от размера страховки.

С одной стороны, это вроде как работает на пользу туриста – ведь в одном месте можно оформить все необходимые для путешествия документы, ведь без медицинской туристической страховки получить визу невозможно. С другой стороны – туристу приходится брать то, что ему предлагают, а зачастую – это так называемое пакетное страхование, которое может включать как самое необходимое (медстраховка, страховка багажа и от несчастного случая), так и множество дополнительных опций (чем их больше, тем дороже страховка, тем больше страховая компания выплатит вознаграждение турагенту). На самом деле, как показывает статистика, почти 90% всех выплат, которые производятся по туристическим страховкам, приходится как раз на покрытие услуг, связанных с предоставлением медицинской помощи.

Не хотите переплачивать – воспользуйтесь возможностями, которые предоставляет страхование онлайн:

вы можете заказать как готовые пакетные решения, так и самостоятельно выбрать набор услуг, которые вам могут понадобится. К примеру, если вы планируете поездку в США и не уверены, сможете ли вовремя получить визу, тогда в туристическое страхование целесообразно дополнительно включить страховку от невыезда;

перед заключением договора, есть возможность не спеша, подробно ознакомиться с информацией о стоимости страховки, сравнить её с предложениями других компаний, а также внимательно прочитать все условия;

страхование онлайн позволяет оформить договор дистанционно, в любое удобное для вас время, не выходя из дома или офиса, сэкономив время;

если не смогли окончательно определиться с выбором страховки, всегда есть возможность заказать консультацию работника компании в удобной для заказчика форме (чат, обратный звонок и т.д.).

Важный момент – страхование онлайн от компании КИЙ АВИА ГАРАНТ позволяет указать, какой именно вид отдыха или путешествия вам предстоит. Это имеет определяющее значение, так как обычная медицинская туристическая страховка не покрывает расходы, вызванные оказанием помощи, если получить травму, катаясь на горных лыжах.

Оценить все преимущества, которые предоставляет страхование онлайн от компании КИЙ АВИА ГАРАНТ вы сможете, перейдя на сайт по указанной ссылке.