Тунель в нікуди, на який було витрачено понад 30 років (фото)

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На території пустелі Мохаве в Мексиці можна знайти дуже довгий тунель, над створенням якого працював лише один чоловік. Простягається цей коридор близько 2 кілометрів в твердих породах.

Але найцікавіше це те, що тунель нікуди не веде. Але навіщо тоді, скажете ви, його треба було створювати?Викопав тунель Уїльям Генрі Шмідт на прізвисько Ослик. Цей чоловік щодня брав свої інструменти для роботи з твердими камінням і йшов на реалізацію своєї незвичайної задумки.

Шмідт не говорив нікому, що саме він робить в тунелі, зазначаючи лише, що створює найкоротший шлях. Однак куди цей шлях в результаті веде — невідомо.

Вже давно Уїльям Генрі помер, але знайомі і сусіди його дуже добре запам’ятали. Більшість припускають, що у Шмідта були психічні захворювання, які викликали одержимість тією чи іншою справою. Адже тільки так можна було пояснити його ідею копати коридор в нікуди.

При житті він був дуже жадібною людиною і латав одяг мішковиною або використовував банки з-під консервів непридатне для ремонту взуття. Відомо також, що під час будівництва Ослик неодноразово отримував травми від вибухів. Дивно, але сам тунель ніби викопаний рукою професіонала. Так що швидше за все, сам Шмідт знав основи цієї справи і був впевнений у своїй роботі. За деяким думкам, він намагався знайти руду й золото.