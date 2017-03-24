Туристи зняли відео з величезними крокодилами

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Двоє туристів з США та Великобританії провели два дні біля берегів Мексики, плаваючи з крокодилами і знімаючи це на відео.

Ендрю Трейс з Лондона і Вільям Драмм з Колорадо займалися дайвінгом біля берегів півострова Юкатан. За словами туристів, у воді вони зустріли приблизно 12 крокодилів. Найбільший з них досягав чотирьох метрів у довжину.

Поруч з чоловіками знаходилася спеціально навчена людина, яка відштовхувала хижаків, якщо ті наближались занадто близько. Ендрю Трейс згадує, що під час зустрічі з рептиліями він сильно злякався, при цьому вони іноді заглядали дайверам прямо в очі.