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Туристи зняли відео з величезними крокодилами

в Відео 24.03.2017 7 пер.

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Двоє туристів з США та Великобританії провели два дні біля берегів Мексики, плаваючи з крокодилами і знімаючи це на відео.

Ендрю Трейс з Лондона і Вільям Драмм з Колорадо займалися дайвінгом біля берегів півострова Юкатан. За словами туристів, у воді вони зустріли приблизно 12 крокодилів. Найбільший з них досягав чотирьох метрів у довжину.

Поруч з чоловіками знаходилася спеціально навчена людина, яка відштовхувала хижаків, якщо ті наближались занадто близько. Ендрю Трейс згадує, що під час зустрічі з рептиліями він сильно злякався, при цьому вони іноді заглядали дайверам прямо в очі.

 
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