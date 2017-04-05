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Тюнери «Хонди» випустили кросовий електробайк

в Авто 05.04.2017 26 пер.

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Модель E. Rex побудована на базі байка Honda CRF250R, однак замість 250-кубового двигуна тут встановлений електромотор і комплект батарей.

Тюнеры «Хонды» выпустили кроссовый электробайк

На виставці мотоциклів в Токіо фірма Mugen, найбільш відома як заводське ательє компанії Honda представила електричний байк для мотокросу — E. Rex.

Головною особливістю новинки стала компонування. На відміну від безлічі електробайків, побудованих «навколо» агрегатів електричної установки, E. Rex двигун і батареї виконані таким чином, щоб за формою і габаритами відповідати оригінальній силовій установці мотоцикла.

Крім того, новинка обладнана системою водяного охолодження двигуна і акумуляторів. Про динаміку і запас ходу моделі, яка носить статус концепту, не повідомляється. Немає інформації також про плани Mugen на серійний випуск.

 
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