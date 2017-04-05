Тюнери «Хонди» випустили кросовий електробайк

На виставці мотоциклів в Токіо фірма Mugen, найбільш відома як заводське ательє компанії Honda представила електричний байк для мотокросу — E. Rex.

Головною особливістю новинки стала компонування. На відміну від безлічі електробайків, побудованих «навколо» агрегатів електричної установки, E. Rex двигун і батареї виконані таким чином, щоб за формою і габаритами відповідати оригінальній силовій установці мотоцикла.

Крім того, новинка обладнана системою водяного охолодження двигуна і акумуляторів. Про динаміку і запас ходу моделі, яка носить статус концепту, не повідомляється. Немає інформації також про плани Mugen на серійний випуск.