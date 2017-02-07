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У 2016-му боти згенерували більше інтернет-трафіку, аніж реальні користувачі

в Інтернет 07.02.2017 3 пер.

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Згідно з даними дослідження компанії Imperva Incapsula, в 2016 році 52% інтернет-трафіку згенерували боти, відповідно, реальні користувачі – 48%. Таким чином, боти другий рік поспіль випереджають автоматизований трафік.

Аналітики компанії розділили ботів на «хороших» і «поганих»: 22,9% і 28,9% інтернет-трафіку відповідно. «Погані» боти використовуються, наприклад, для розсилки спаму і DDos-атак на сайти, а «хороші» – для аналізу сайтів, збору і обробки інформації.

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У категорії «поганих» ботів найактивнішими як і раніше залишилися боти, які видають себе за кого-небудь для отримання доступу до інформації на сайтах. Найактивнішим ботом серед всіх став робот додатку Facebook – 4,4% трафіку в мережі Incapsula.

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Повна версія дослідження доступна тут.

Натхнення: watcher.com.ua

 
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