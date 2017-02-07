У 2016-му українці встановили рекордну кількість сонячних панелей

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За 2016 рік кількість домогосподарств, що встановили сонячні панелі, збільшилася майже у 4 рази порівняно з 2015-м, а саме – з 244 до 1109 домогосподарств, йдеться в повідомленні Урядового порталу.

При цьому обсяг потужності сонячних панелей зріс майже у 7 разів: з 2,2 МВт станом на кінець 2015 року до 16,7 МВт наприкінці 2016-го.

Згідно з повідомленням, стимулом для таких результатів став введений у 2015-му «зелений» тариф на закупівлю електроенергії, виробленої сонячними електроустановками приватних домогосподарств потужністю до 30 кВт, який прив’язано до курсу євро.

Для усіх, хто встановив у 2016 році сонячні електроустановки потужністю до 30 кВт, діє «зелений» тариф у розмірі 19 євроцентів за 1 кВт*год. Саме за цим тарифом ті домогосподарства, які споживають електроенергії менше, ніж виробляють, можуть продавати її надлишок у мережу і заробляти таким чином.

Показовою є динаміка збільшення кількості приватних домогосподарства, що перейшли на сонячну електроенергію. Так, у 1-му кварталі 2016 році їхня кількість зросла на 22,1% порівняно з попереднім періодом, у 2-му – на 44,3%, у 3-му – ще на 45,4%, а в 4-му – на 77,4 %.

Натхнення: watcher.com.ua