У 2018 Samsung випустить смартфон зі складним екраном

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Дундзінь Ко, президент компанії Samsung, заявив, що компанія збирається випустити смартфон з гнучким дисплеєм вже в 2018 році, повідомляє Tech Crunch.

За його словами, смартфон буде представлений в лінійці Galaxy Note. Samsung вже давно дражнить нас гнучкими телефонами, в 2013 році компанія показала цілий ряд складних прототипів, а влітку 2016 року запатентувала складається навпіл смартфон.

Швидше за все дата випуску відкладалася через технічні проблеми, але зараз, судячи з усього Samsung змушений випустити щось нове, щоб скласти конкуренцію новому iPhone X. Можливо, побачивши новий смартфон, який неможливо погнути або зламати, користувачі не захочуть викладати кругленьку суму за смартфон з крихким склом.

Навіть, незважаючи на те, що Samsung досяг певного прогресу у своїх гнучких прототипах, пропрацювавши над концепцією більше п’яти років, немає ніяких сумнівів в тому, що створення надійного смартфона з сенсорним екраном, який можна постійно згинати і розгинати — завдання не з легких. Так що Дундзінь До заздалегідь обмовив, що є деякі технічні проблеми, які потрібно вирішити перед випуском.

Samsung — не єдина компанія, яка займається розробкою гнучких мобільних пристроїв. Наприклад, Lenovo не так давно представила планшет, який перетворюється в смартфон з двома екранами.