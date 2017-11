У 2020 році Каліфорнія буде на 50% забезпечена електроенергією від ВДЕ

Два роки тому губернатор Каліфорнії Джеррі Браун підписав закон, за яким комунальні підприємства штату до 2030 року будуть зобов’язані отримувати 50% електроенергії з відновлювальних джерел. Схоже, що цю мету вдасться реалізувати на 10 років раніше. Згідно зі звітом каліфорнійських регуляторів, три найбільших компанії Pacific Gas and Electric Co., Southern California Edison і San Diego Gas & Electric Co. — досягнуть 50-відсоткової межі використання поновлюваних джерел до 2020 року.

У 2016 році PG&E отримувало 32,9% «чистої» енергії, Edison — 28,2%, а SDG&E — 43,2%. При цьому, процес переходу на поновлювані джерела почався ще в 2002 році. З 2008 року в Каліфорнії неухильно знижується кількість шкідливих викидів при виробництві електроенергії.

Завдяки буму «чистих» джерел, ціни на сонячну та вітряну енергію в штаті стрімко падають. Якщо в 2008 році покупці платили за електрику, що виробляється великими сонячними електростанціями $135,9 за мегават-годину, то в 2016 році всього $29,17. Ціни на вітрову енергію впали з $97,11 за мегават-годину у 2007 році до $50,99 в 2015. «Чиста» енергія живить електромережі Каліфорнії з раннього ранку до вечора, але ночами штат все ще потребує традиційних газових електростанцій.

Крім того, губернатор Браун збирається заборонити в штаті автомобілі з ДВЗ. До 2050 року Каліфорнія планує знизити вміст парникових газів в атмосфері на 80% порівняно з 1990 роком. У штату є повноваження самостійно приймати закони про захист навколишнього середовища, і якщо адміністрація Трампа не схвалить заборона на ДВЗ, місцеві чиновники зможуть знайти законні способи обійти позицію Вашингтона.