У 2020 році Каліфорнія буде на 50% забезпечена електроенергією від ВДЕ

У Каліфрорнії перехід на ВДЕ відбудеться швидше, ніж планувала влада штату.
Половину електрики штат буде отримувати від «чистих» джерел вже до 2020 року
Два роки тому губернатор Каліфорнії Джеррі Браун підписав закон, за яким комунальні підприємства штату до 2030 року будуть зобов’язані отримувати 50% електроенергії з відновлювальних джерел. Схоже, що цю мету вдасться реалізувати на 10 років раніше. Згідно зі звітом каліфорнійських регуляторів, три найбільших компанії Pacific Gas and Electric Co., Southern California Edison і San Diego Gas & Electric Co. — досягнуть 50-відсоткової межі використання поновлюваних джерел до 2020 року.
У 2016 році PG&E отримувало 32,9% «чистої» енергії, Edison — 28,2%, а SDG&E — 43,2%. При цьому, процес переходу на поновлювані джерела почався ще в 2002 році. З 2008 року в Каліфорнії неухильно знижується кількість шкідливих викидів при виробництві електроенергії.
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Завдяки буму «чистих» джерел, ціни на сонячну та вітряну енергію в штаті стрімко падають. Якщо в 2008 році покупці платили за електрику, що виробляється великими сонячними електростанціями $135,9 за мегават-годину, то в 2016 році всього $29,17. Ціни на вітрову енергію впали з $97,11 за мегават-годину у 2007 році до $50,99 в 2015. «Чиста» енергія живить електромережі Каліфорнії з раннього ранку до вечора, але ночами штат все ще потребує традиційних газових електростанцій.
Крім того, губернатор Браун збирається заборонити в штаті автомобілі з ДВЗ. До 2050 року Каліфорнія планує знизити вміст парникових газів в атмосфері на 80% порівняно з 1990 роком. У штату є повноваження самостійно приймати закони про захист навколишнього середовища, і якщо адміністрація Трампа не схвалить заборона на ДВЗ, місцеві чиновники зможуть знайти законні способи обійти позицію Вашингтона.