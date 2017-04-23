У Бангкоку побудують вертикальне село

У центрі Бангкока побудують багатофункціональний центр за проектом чиказького архітектурного бюро Skidmore Owings & Merrill (SOM). Комплекс висотних будівель зведуть до 2025 року на площі 16 га поруч з парком Lumphini.

Автори називають проект One Bangkok вертикальним селом. У багатофункціональному центрі розмістяться житлові апартаменти, офіси, торгівля, готель, а також на площі 8 га облаштують громадську зону з ландшафтним дизайном. Комплекс буде розрахований на 60 тис. жителів і працівників офісної та торговельної частини, йдеться в опис проекту на сайті архітектурного бюро SOM.