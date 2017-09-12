У Данії надрукували офіс-готель площею 50 м. кв.

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??Данська компанія 3D Printhuset приступила до реалізації проектів друку офісів на вимогу, пише 3ders. Компанія збирається друкувати невеликі будівлі в Європі.

За планами, площа будівель становитиме 50 м?. Вони будуть зводитися за допомогою технології 3D-друку з бетону. Це повинні бути перші споруди в Європі, створені за допомогою 3D-друку і які відповідатимуть усім стандартам будівництва, говорять в компанії.

У світі 3D-друку вже давно розгорілася гонка по створенню будівель за допомогою принтерів. У Швейцарії інженери з Вищої технічної школи будують триповерховий будинок за допомогою роботів і 3D. В Японії збираються вдруковувати квартири в каркас хмарочоса. У Саудівській Аравії планують роздрукувати 30 млн м? житла. А компанія PassivDom вже використовує 3D-друку для створення автономного житла.

Можна говорити про зародження нового тренда в будівництві. Друкують вже не тільки будинки, але і різні мости: нещодавно 8 метровий велосипедний міст з’явився в Голландії. До цього мости надрукували в Китаї. Генеральний директор 3D Printhuset каже, що в компанії вивчили всі існуючі проекти і технології, і готові заявити, що якісний друк житла узгоджений зі стандартами.

Компанія користується принтером портального типу розміром 8х8х6 метрів. Він здатний друкувати шари-смужки бетону товщиною 20 мм і шириною від 70 мм. Машина виробляє 2,5 метра таких смужок бетону в хвилину.

Друк будинків на принтері вже не здається чимось дивним, коли технологія дозволяє створювати штучні кістки на заміну справжнім або виробляти прототипи підводних човнів.