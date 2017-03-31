У Данії пройшли випробування найпотужнішої вітряної турбіни в світі

Про це повідомляє Treehugger. За даними видання, за добу турбіна виробила 216 тис. кВт*год електроенергії. Цього, за розрахунками спеціалістів, достатньо для забезпечення 7200 домоволодінь.

Як стало відомо, висота турбіни становить 150 метрів, а кожна лопать – майже 90 метрів в довжину. Турбіна V164 розрахована на 25 років служби, при цьому 80% її конструкції можуть бути замінені після закінчення цього строку.

Нова турбіна здатна виробляти енергію вже при швидкості вітру 15 км/год, однак оптимальною швидкістю вважає 40-90 км/год. Турбіна буде встановлена в Північному морі.