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У Данії пройшли випробування найпотужнішої вітряної турбіни в світі

в Технології 31.03.2017 42 пер.

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Датська компанія MHI Vestas Offshore Wind провела випробування найбільшої в світі вітряної турбіни, яка в ході випробувань продемонструвала рекордні показники виробітку електроенергії.

В Дании прошли испытания самой мощной ветряной турбины в мире

Про це повідомляє Treehugger. За даними видання, за добу турбіна виробила 216 тис. кВт*год електроенергії. Цього, за розрахунками спеціалістів, достатньо для забезпечення 7200 домоволодінь.

Як стало відомо, висота турбіни становить 150 метрів, а кожна лопать – майже 90 метрів в довжину. Турбіна V164 розрахована на 25 років служби, при цьому 80% її конструкції можуть бути замінені після закінчення цього строку.

Нова турбіна здатна виробляти енергію вже при швидкості вітру 15 км/год, однак оптимальною швидкістю вважає 40-90 км/год. Турбіна буде встановлена в Північному морі.

 

 
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