У Данії пройшли випробування найпотужнішої вітряної турбіни в світі

Датська компанія MHI Vestas Offshore Wind провела випробування найбільшої в світі вітряної турбіни, яка в ході випробувань продемонструвала рекордні показники виробітку електроенергії.
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Як стало відомо, висота турбіни становить 150 метрів, а кожна лопать – майже 90 метрів в довжину. Турбіна V164 розрахована на 25 років служби, при цьому 80% її конструкції можуть бути замінені після закінчення цього строку.
Нова турбіна здатна виробляти енергію вже при швидкості вітру 15 км/год, однак оптимальною швидкістю вважає 40-90 км/год. Турбіна буде встановлена в Північному морі.