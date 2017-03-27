У галицьких селах лелеки матимуть комфортні «домівки

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Адже більше ста нових платформ під лелечі гнізда встановили цьогоріч працівники ПАТ «Львівобленерго» на опорах ліній електропередач. Вже традиційно енергетики працювали над облаштуванням помешкань для буськів від минулої осені до кінця березня — часу, коли лелеки повертаються з вирію до України. Благородна ця справа для місцевих енергетиків не нова. Ще 2005 року ПАТ «Львівобленерго» у співпраці із львівськими орнітологами приймає активну участь у міжнародному соціальному проекті «Захист білого лелеки» за підтримки Фінансового Механізму Норвегії (FOP).

Відтак під час щорічних планових оглядів ліній електропередач тут ретельно виявляють гнізда лелек, які нерідко вподобають для цього опори ЛЕП, а у довколишніх селах особливо полюбляють електростовпи. Але це наражає і дорослих птахів, і лелечат на небезпеку ураження струмом. Також сусідство електромереж і лелечих домівок призводить до коротких замикань та перерв в електропостачанні сільским споживачам. Відтак загалом з 2005 по 2017 рік працівники ПАТ «Львівобленерго» встановили тут більше 1 300 безпечних платформ для українських «птахів №1».

Цього разу енергетики та журналісти побували у селі Кулиничі, де працівники Жовківського РЕМ монтували чергову платформу для лелечої родини на електроопорі. «Ми працюємо наступним чином: спершу знімаємо старе гніздо, а згодом монтуємо платформу за допомогою спеціального кріплення. Після цього ми на неї кладемо хмиз зі старого гнізда, щоби лелека мав основу для свого «будівництва». Таке гніздо на платформі є безпечним і для електромереж, і для птахів», — розповідає майстер Жовківського РЕМ Василь Бурило.

Загалом же нові «єврооселі» отримали лелечі родини у Жовківському, Мостиському, Городоцькому, Сокальському, Радехівському, Турківському, Золочівському, Бродівському, Перемишлянському, Яворівському, Стрийському та Дрогобицькому районах.

Ігор Галущак

Львів