У Гонконзі винайшли найенергоефективнішу LED лампу

Вона не лише у 1,5 рази перевищує ефективність традиційних світлодіодних ламп, але й може скоротити викиди вуглекислого газу на 30%. А ще вона на 80% складається з перероблених матеріалів.
Дослідницька група з Гонконгу розробила енергозберігаючу LED-технологію, зі світловіддачею 129 люмен на один ват. Це в 1,5 рази перевищує ефективність традиційних світлодіодних ламп і перевершує показники будь-яких освітлювальних приладів, доступних на ринку, пише
Традиційна світлодіодна лампа обходиться в $47 за тарифом на електроенергію і щороку збільшує кількість вуглекислого газу в атмосфері на 31 кг. Нова технологія може скоротити викиди вуглекислого газу на 30% — вона обійдеться в $33 за тарифом на електроенергію, а кількість викидів в атмосферу щорічно буде дорівнює 22 кг.
Технологія, розроблена в Гонконзі, забезпечує лампі не тільки високу енергоефективність, але і тривалий термін служби, оптимальні витрати на виробництво, високий індекс передачі кольору, кут променя в 300 градусів і невисокий рівень ультрафіолетового випромінювання. Крім того, нові LED-лампи більш екологічно чисті — вони на 80% складаються з перероблених матеріалів.