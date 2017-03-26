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У Гонконзі винайшли найенергоефективнішу LED лампу

в Технології 26.03.2017 81 пер.

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Вона не лише у 1,5 рази перевищує ефективність традиційних світлодіодних ламп, але й може скоротити викиди вуглекислого газу на 30%. А ще вона на 80% складається з перероблених матеріалів.

В Гонконге изобрели самую энергоэффективную LED-лампу

Дослідницька група з Гонконгу розробила енергозберігаючу LED-технологію, зі світловіддачею 129 люмен на один ват. Це в 1,5 рази перевищує ефективність традиційних світлодіодних ламп і перевершує показники будь-яких освітлювальних приладів, доступних на ринку, пише PHYS.org.

Традиційна світлодіодна лампа обходиться в $47 за тарифом на електроенергію і щороку збільшує кількість вуглекислого газу в атмосфері на 31 кг. Нова технологія може скоротити викиди вуглекислого газу на 30% — вона обійдеться в $33 за тарифом на електроенергію, а кількість викидів в атмосферу щорічно буде дорівнює 22 кг.

Технологія, розроблена в Гонконзі, забезпечує лампі не тільки високу енергоефективність, але і тривалий термін служби, оптимальні витрати на виробництво, високий індекс передачі кольору, кут променя в 300 градусів і невисокий рівень ультрафіолетового випромінювання. Крім того, нові LED-лампи більш екологічно чисті — вони на 80% складаються з перероблених матеріалів.

 
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