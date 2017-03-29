У Грузії планують заборонити пластикові пакети

Мета проекту — скоротити, а потім і повністю заборонити їх використання на території країни.

Законопроект передбачає поетапну заборону пластикових пакетів та їх заміну на біорозкладані пакети, паперові пакети, пакети і сумки багаторазового використання, які відповідають європейським стандартам.

Заступник глави Міністерства Катерина Грігалава, представляючи проект, заявила про шкоду, яку пластик завдає навколишньому середовищу, і про те, як ця проблема вирішується в Євросоюзі, де до 2025 року планується ввести обмеження на використання пакетів до 90 штук в рік на кожного жителя.