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У Грузії планують заборонити пластикові пакети

в Екологія 29.03.2017 23 пер.

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У Грузії розроблений законопроект, який обмежує виробництво, імпорт і продаж пластикових пакувань.

В Грузии планируют запретить пластиковые пакеты

Мета проекту — скоротити, а потім і повністю заборонити їх використання на території країни.

Законопроект передбачає поетапну заборону пластикових пакетів та їх заміну на біорозкладані пакети, паперові пакети, пакети і сумки багаторазового використання, які відповідають європейським стандартам.

Заступник глави Міністерства Катерина Грігалава, представляючи проект, заявила про шкоду, яку пластик завдає навколишньому середовищу, і про те, як ця проблема вирішується в Євросоюзі, де до 2025 року планується ввести обмеження на використання пакетів до 90 штук в рік на кожного жителя.

 

 
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