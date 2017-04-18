У Казахстані запустили першу акумулюючу систему на сонячній станції

Енергоакумулююча система EnergyPod, розташована на Капчагайській сонячній електростанції — це пілотний проект, який був створений для стабілізації вироблення енергії при перепадах генерації, що виникає при несприятливих погодних умовах.

Встановлена потужність Капчагайської сонячної станції становить 2 МВт. Сонячні батареї безпосередньо підключені до мережі, згенерована електроенергія подається через підстанцію в мережу, а далі вже розподіляється по об’єктах.

Дану систему для сонячної станції в Казахстані розробив американський стратап — компанія Примус Пауер.

Потужність установки Energy Pod становить 20 кВт, ємність — 50 кВт-год. Цього обсягу достатньо для того, щоб забезпечувати електроенергією 10 стандартних приватних будинків (100-200 кв. м) протягом 5 — 6 годин.

Інфраструктура електромережної системи сонячної станції складається з трансформаторів, підстанцій, ліній електропередач, а вони в свою чергу дуже схильні до коливань, тоді як необхідно, щоб виробництво електроенергії було стабільним, оскільки тільки в цих випадках мережа може працювати в нормальному режимі без шкоди для інфраструктури. Стрибки на підстанції можуть привести до псування обладнання, перегорання проводки, загорянням або вибухом трансформаторів та інші побічні ефекти. Для балансування цих коливань у всьому світі і використовуються проточні батареї EnergyPod.

Щоб підтримувати баланс система EnergyPod миттєво реагує на будь-які зміни в хмарності, або інші погодні перешкоди, і вирівнює потужність, і далі протягом п’яти годин здатна стабільно утримувати цей потік. Такі акумулятори можна ефективно використовувати не тільки для сонячної, але і для вітрової, і навіть приливної енергетики.

В ході випробувань акумуляторної системи було проведено 15 тисяч циклів заряду і розряду батарей. Таким чином, при заряді двічі в день, термін служби батареї складе 20 років.