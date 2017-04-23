У Китаї намагаються отримати енергію з атмосферного азоту

Молекули азоту складаються з двох атомів (N2), сполучених сильним ковалентним зв’язком, і в звичайних умовах не руйнуються.

Вчені ж хочуть розірвати цей зв’язок, щоб використовувати енергію розриву для перетворення в електричну. На сьогодні великого успіху досягти не вдавалося. Проте, китайські дослідники стверджують, що знайшли новий підхід до використання атмосферного азоту в акумуляторі.

Зокрема, цю тему розробляє Інститут прикладної хімії Чаньчуня при китайській Академії наук. Концепція така: вчені хочуть буквально повернути назад хімічну реакцію, яка використовується в даний час в літій-нітридних батареях.

Замість того, щоб отримувати енергію від розпаду 2Li3N на літій і азот, китайські вчені хочуть запустити процес синтезу N2/Li3N, використовуючи для генерації електрики енергію реакції атмосферного азоту з літієм. Вона невелика, але цілком порівнянна з енергією, що отримується від літій-металевих акумуляторів.