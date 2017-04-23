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У Китаї намагаються отримати енергію з атмосферного азоту

в Технології 23.04.2017 17 пер.

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Азот, як найпоширеніший на планеті газ, завжди приваблював дослідників як поновлюваного джерела енергії.

В Китае пытаются получить энергию из атмосферного азота

Молекули азоту складаються з двох атомів (N2), сполучених сильним ковалентним зв’язком, і в звичайних умовах не руйнуються.

Вчені ж хочуть розірвати цей зв’язок, щоб використовувати енергію розриву для перетворення в електричну. На сьогодні великого успіху досягти не вдавалося. Проте, китайські дослідники стверджують, що знайшли новий підхід до використання атмосферного азоту в акумуляторі.

Зокрема, цю тему розробляє Інститут прикладної хімії Чаньчуня при китайській Академії наук. Концепція така: вчені хочуть буквально повернути назад хімічну реакцію, яка використовується в даний час в літій-нітридних батареях.

Замість того, щоб отримувати енергію від розпаду 2Li3N на літій і азот, китайські вчені хочуть запустити процес синтезу N2/Li3N, використовуючи для генерації електрики енергію реакції атмосферного азоту з літієм. Вона невелика, але цілком порівнянна з енергією, що отримується від літій-металевих акумуляторів.

«Це багатообіцяюче дослідження забезпечує не тільки фундаментальний і технологічний прогрес системи акумулювання енергії, але і створює просунутий цикл оборотного процесу фіксації азоту,» — заявив провідний автор проекту Сін-Бо Чжан.

 

 
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