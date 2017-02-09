У Китаї побудували найкрасивіший театр у світі (відео)

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У північно-східній китайській провінції Хейлунцзян, в місті Харбін, завершилося будівництво одного з найгарніших оперних театрів світу.

Новий найкрасивіший оперний театр у Китаї спроектований архітектурним бюро MAD Architects з Пекіна. Робота над цим проектом почалася на чолі з засновником студії Ма Яньсуном ще в 2010 році.

Дизайн нової опери переповнений неймовірно сміливими футуристичними ідеями, які елегантно гармонують з ландшафтом місцевості і підкреслюють культурно-етнічні цінності китайського народу.

Архітектори сподіваються, що футуристичне будівля стане перлиною в культурному житті міста.

Новий найкрасивіший оперний театр Китаю від MAD Architects включає безпосередньо будівлю опери, культурний центр і впорядковану ландшафтну територію в 180 га. Для будівництва комплексу була відведена болотиста місцевість біля річки Сунгарі. Сам оперний комплекс займає площу 79 000 кв. м. і має трипелюстковий вигляд.

Оперний театр Харбіна буде служити в якості культурного центру, місця проведення виступів та громадського майданчика для драматичного мистецтва. Гладку поверхню будівлі створюють алюмінієві та скляні панелі.

Зі своїми блискучими вигинами нова опера зливається з поверхнею ландшафту, створюючи єдину гармонію з навколишньою місцевістю. Гладка естетика екстер’єру знаходить продовження всередині. У головному вестибюлі відвідувачів зустрічають арочні вікна та прозорі стелі під скляним гратчастим дахом.

Входячи в будинок, відвідувачі насамперед потрапляють у світлий атріум. Вигнутий скляний дах був реалізована за рахунок технології diagrid (діагонально-гратчаста конструкція). Гладка і гранена поверхні чергуються між собою, уособлюючи сніг і лід, принади місцевого клімату.

Всі коридори і вестибюль в будівлі мають гладкі згинаючі форми, для обрамлення яких використовувався витончений ясен маньчжурський.

Теплий тон і багата текстура натурального дерева різко контрастують з білим і холодним навколишнім світом, вдихаючи в нього життя. Символічне, що хоч і слабке, але природне світло проникає всередину залу через спеціальний ліхтар. Сам зал також обшитий деревом, що в поєднанні з текучими, криволінійними формами дозволило добитися хорошої акустики.