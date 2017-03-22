У Китаї відкрився перший завод з радіаційного очищення стічних вод

На даному об’єкті здійснюється очищення стічних вод, що утворюються в результаті роботи текстильної промисловості, з допомогою прискорених пучків електронів. Завод розрахований на переробку 1500 кубометрів стічних вод на добу.

Нове підприємство збудоване в рамках програми МАГАТЕ з передачі радіаційних технологій очищення води для країн Азії. В рамках цієї програми китайські фахівці використовували досвід і рекомендації експертів з Угорщини, Кореї та Польщі.