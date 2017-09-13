У Лос-Анджелесі пофарбують дороги для боротьби з глобальним потеплінням

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Існує багато способів боротьби з глобальним потеплінням. Лос-Анджелес вирішив для цієї мети пофарбувати вулиці міста спеціальною фарбою, яка відбиває тепло, пише Science Alert.

Це спеціальне покриття під назвою CoolSeal. Спочатку воно було розроблено, щоб приховувати тепло, що виділяється злітно-посадковими смугами, щоб зробити їх менш помітними для супутників.

CoolSeal краще інших відображає сонячні промені. Її вже протестували на автостоянці, і виявили, що в середньому площа, вкрита CoolSeal, на 5°C більш холодна, ніж звичайний асфальт.

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Розумну фарбу було вирішено використовувати, щоб боротися з так званим ефектом міського теплового острова. Коли в місті проживає більше мільйона чоловік, температура в ньому може ставати на 12°C вище, ніж у навколишньому просторі. Крім того, так як покриття є світловідбиваючим, потрібно менше енергії, щоб освітлювати дороги і паркувальні місця.

Вже стає ясно, що паризька угода про клімат не може стримати глобальне потепління. За даними експертів, якщо нічого більше не робити, до 2100 року потепління на Землі стане катастрофічним, а в 2020 році станеться кліматична катастрофа, яка призведе до природних катаклізмів.