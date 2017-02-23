У Львові започатковують новітній виш виняткового ІТ-спрямування

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Нещодавно у Львові оголосили про створення першого в Україні вищого навчальний закладу, що спеціалізуватиметься винятково на IT-освіті — ПВНЗ «Комп’ютерна Академія ШАГ». А перші студенти очного та заочного відділень новітнього вишу почнуть свою підготовку з осені 2017 року. На них вже чекає сучасна матеріально-технічна база з комфортними аудиторіями, проекційна техніка та сучасні комп’ютери з ліцензійним програмним забезпеченням.

Зазначимо, що комп’ютерна Академія ШАГ працює з 1999 року. Це – міжнародний навчальний центр, який спеціалізується на професійній ІТ-освіті. Станом на сьогодні працюють 43 його філії у 15 країнах (США, Бразилія, Болгарія, Казахстан, Камбоджа, Білорусь та інші), в яких навчається понад 25 тис. студентів. А Львівська філія Комп’ютерної Академії ШАГ стала першим приватним освітнім IT-закладом, якому Міністерство освіти та науки України надало ліцензію вищого навчального закладу у напрямку «Інформаційні Технології». Отримана акредитація дозволяє готувати студентів до рівня кваліфікації бакалавр та магістр. Відповідно Академія надаватиме відповідні дипломи державного зразка. Також, за умови проходження відповідних курсів, абітурієнти матимуть можливість отримати й міжнародні сертифікати від лідерів ІТ-індустрії: Microsoft, Cisco та Autodesk.

Відтак майбутні абітурієнти новостворюваного ВНЗ зможуть обирати з чотирьох напрямів навчання: програмування, мережеві технології та кібербезпека, графічний дизайн та розробка web-проектів, а також новий для нашої країни та дуже трендовий у світі напрямок ІТ-бізнесу — IoT (Інтернет речей). Усі навчальні програми тут розроблені з урахуванням міжнародних вимог та враховують особливості сучасного ринку праці. А викладачами будуть практикуючі IT-спеціалісти провідних компаній України. Адже однією із переваг Академії є підтримка галузевих лідерів України, серед яких EPAM, SoftServe, Global Logic та інші. Фахівці цих компаній беруть участь у формуванні навчальних програм, а найкращі студенти отримують можливість проходження практики в цих компаніях на реальних проектах.

«Створення вищого навчального закладу ІТ-спрямування є логічним продовженням нашої роботи, адже вже понад 15 років ми активно розвиваємо навчальні ІТ-центри по всій Україні, а також за її межами. Нам не довелося довго думати, аби вибрати Львів для відкриття ІТ-ВНЗ. Динаміка росту ІТ-індустрії, ініціативи, які втілює місто разом з ІТ-компаніями, – це вагомі аргументи для того, аби зрозуміти, що сфера ІТ буде невпинно прогресувати у Львові. Тут є таланти, події, які залучають школярів у світ ІТ, компанії, де студенти можуть практикуватися, є науково-технічний та кадровий потенціал. Все це говорить про те, що Львів є лідером із розвитку ІТ в Україні й демонструє величезний потенціал», — розповів засновник і генеральний директор Комп’ютерної Академії ШАГ Дмитро Корчевський. Натомість ректор ПВНЗ «Комп’ютерна Академія ШАГ» Віктор Волошин зазначив: «Ми хочемо забезпечити кожного випускника нашого університету найдорожчим продуктом, тобто знаннями. Відтак одним із головних завдань є підготовка фахівців нової формації. Адже ми повинні виховувати лідерів, які генеруватимуть і запроваджуватимуть нові ідеї. Інтелект – це те, що повинно бути попереду».

Ігор Галущак

Львів