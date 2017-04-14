У Малайзії створили дах з п’ятьма енергозберігаючими технологіями

Основою даху нового покоління є сонячні панелі, над гребенем розміщена V-образна конструкція, під якою знаходиться ряд вітряних турбін. Для збору дощової води передбачений резервуар, після якого вода подається до системи охолодження та очищення сонячних панелей. Сам дах — прозорий, що дозволяє освітлювати внутрішні приміщення будівлі вдень, знижуючи потребу в штучному світлі.

У середньому житель Малайзії витрачає 4,2 тис кВт.год енергії в рік. Еко-дах в рік виробляє понад 21,2 тис кВт.год, не рахуючи економі ще 1,84 тис кВт.год на освітленні. Таким чином, один дах здатний забезпечити енергією 6 осіб.