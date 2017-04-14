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У Малайзії створили дах з п’ятьма енергозберігаючими технологіями

в Технології 14.04.2017 37 пер.

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Покрівля забезпечена сонячними панелями, вітряною турбіною, технологіями природної вентиляції, освітлення, охолодження та очищення панелей дощовою водою.

В Малайзии создали крышу с пятью энергосберегающими технологиями

Основою даху нового покоління є сонячні панелі, над гребенем розміщена V-образна конструкція, під якою знаходиться ряд вітряних турбін. Для збору дощової води передбачений резервуар, після якого вода подається до системи охолодження та очищення сонячних панелей. Сам дах — прозорий, що дозволяє освітлювати внутрішні приміщення будівлі вдень, знижуючи потребу в штучному світлі.

У середньому житель Малайзії витрачає 4,2 тис кВт.год енергії в рік. Еко-дах в рік виробляє понад 21,2 тис кВт.год, не рахуючи економі ще 1,84 тис кВт.год на освітленні. Таким чином, один дах здатний забезпечити енергією 6 осіб.

Еко-дах налаштовується з урахуванням місцевого клімату, опадів, напряму вітру і не псує зовнішній вигляд будівлі, повідомляє hightech.fm

 

 
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