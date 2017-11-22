У мережах опубліковано відео прибуття планети Нібіру до Землі

Незважаючи на критику з боку вчених, «експерти» продовжують стверджувати, що Нібіру існує. Зараз вони зняли прибуття планети до Землі і опублікували відео в мережах.

Сюжет починається зі слів про сліди попелу і пилу, залишених кам’яним хвостом об’єкта, який вже з’явився в атмосферних шарах нашої планети. Також автори ролика стверджують, що особисто спостерігали за рухом палаючого небесного тіла, здатного знищити всі форми життя. Дійсно, тут чітко видно вогняний шлейф, але деякі експерти мають іншу думку з такого приводу.

Вони вважають, що це може бути з’єднання хмар з сонячними променями, після чого можуть виникати незвичайні ефекти. Поки є багато версій про планету X, яка може в будь-який момент стати причиною загибелі людства.