У NASA збираються висадити на Марс посадковий модуль InSight вже в 2018 році

Після дорогих затримок, наступна місія NASA на Марс запланована на початок наступного року. Новий посадковий модуль NASA носить назву InSigh, побудувала його компанія Lockheed Martin Space Systems.

Розроблений для дослідження глибинного інтер’єру Червоної планети посадковий модуль InSight ефективно буде досліджувати температуру планети і вимірювати її пульс. Тепер, у підготовці фінальної на своєму шляху до стартового майданчика стадії, космічний корабель проходить широкі випробування на теплове і вакуумне навантаження.

Запуск може початися тільки 5 травня 2018 року, розповів Скотт Деніелс, менеджер етапу зборки, тестування і запуску для InSight на Lockheed Martin. Космічний апарат знаходиться на етапі перевезення його в кінці лютого 2018 року до Каліфорнійської військово-повітряної бази Ванденберг, де він буде з’єднаний з ракетою і підготовлений до запуску.

«Життєво важливо, щоб ми вклалися в терміни згідно з графіком, — каже Деніелс. «Чим більше обробляється InSight, тим більш імовірно, що щось може піти не так. Тому одне з моїх основних завдань — як можна швидше відправити InSight з планети і 26-го листопада висадити його на Марс».