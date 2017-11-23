Цифра дня: у найближчі роки Україна має віддати МВФ 7,5 мільярда доларів До кінця року Україна може отримати 2 мільярди доларів від МВФ. До цієї події ми вирішили розібратися в наших відносинах з фондом.

Україна має давню історію стосунків з МВФ, за час яких отримала від нього $30 мільярдів. Це четверте місце в світі за обсягами позик. Більше України у МВФ взяли тільки Аргентина, Туреччина і Бразилія. При тому, що Україна бере гроші у МВФ з 1995 року, а Мексика, яка отримала менше, з 1954.

Позичальники не тільки беруть гроші, а і віддають їх. Тому за обсягом взятих коштів ми знаходимося на 4-му місці в світі, а за обсягом боргу — на 2-м (найбільш актуальні дані — за вересень 2017 року)

Україна збиралася отримати в 2 рази більше грошей від МВФ. Цього не сталося з різних причин. Наприклад, в 2010-му наша країна відмовилася від допомоги фонду, тому що макроекономічна ситуація виявилася сприятливою для нас — зросли ціни на сталь, один з найважливіших експортних товарів. Але неотримання грошей в останні три роки — результат регулярного невиконання умов фонду.

До 2021-го Україна виплатить 7,5 мільярдів доларів

СПЗ, спеціальні права запозичення — це розрахункова одиниця МВФ. Саме в СПЗ фонд розраховує кредити, а не в доларах. Щоб отримати суму в доларах, необхідно помножити суму в СПЗ на 1,4 (курс долар-СПЗ).

Брати кредити — це нормально. Часто країні не вистачає грошей для розвитку, тому вона бере в борг. Але логіка боржника така, що, розумно вклавши ці кошти, він зможе спокійно їх віддати Іноді, як у нашому випадку, це питання безпеки держави. Без підтримки МВФ швидко закінчилися б золотовалютні резерви.

Але кредити потрібно не тільки брати і витрачати на латання дірок в економіці. Необхідно також думати і про майбутні виплати, гроші на які можна одержати тільки вкладаючись у розвиток економіки, а не просто підтримання її на певному рівні. Це логіка, якої не вистачало всім українським урядам.

Будь-який борг — це гроші, взяті в борг не стільки у кредиторів, скільки в майбутнього покоління. Якщо є можливість обійтися без кредиту — варто спробувати це зробити.