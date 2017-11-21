У Новій Зеландії планують позбавитися від тварин-шкідників, відредагувавши їх гени

Вчені збираються використовувати генне редагування хвороб у людей і для боротьби проти шкідників. Дослідники Нової Зеландії збираються змінити гени опосумів, щурів, мишей, а також інших шкідників для зниження їхньої популяції.



Проект знаходиться в даний час на стадії досліджень. Експертам ще доведеться обміркувати, а також вирішити деякі практичні та етичні питання. Фахівцям поки невідомо як зменшення популяції буде впливати на біорізноманіття Землі.

Аграрне господарство, природа, економіка держави вже багато років страждають від різних тварин-шкідників. Уряд у минулому році виділив кілька мільярдів американських доларів для їх знищення. Держава планує позбавитися до 2050 року від щурів, горностаїв, вуличних кішок. Внаслідок цього вчені запропонували займатися не просто виловом даних представників фауни, а застосовувати більш інноваційний спосіб.

Експерти для цього розробили інструмент CRISPR. У свою чергу редагування генів допоможе у створенні покоління тварин, що мають корисні для людей якості. В даному випадку розмноження видів сповільниться, а далі вимре. Команда вчених на сьогоднішній день має з’ясувати, які саме наслідки викличе дана технологія.