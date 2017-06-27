У Новій Зеландії розроблено сонячний електрохід

На SoelCat 12 встановлені два літій-іонних акумулятора по 60 кВт*год кожен. Це дозволяє електроходу йти по морю шість годин зі швидкістю вісім вузлів. А максимальна швидкість катамарана — 14 вузлів. Дах катамарана являє собою одну суцільну сонячну батарею, що збільшує запас ходу до 7,5 годин.

Головною особливістю нового судна є те, що SoelCat 12 здатний служити невеликою плавучою електростанцією. Будучи підключений до берегової мережі, електрохід може забезпечувати енергією п’ять будинків.