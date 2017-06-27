У Новій Зеландії розроблено сонячний електрохід

Компанія Czap створила повністю електричний катамаран, який живиться від сонячних батарей.
Нове судно отримало назву SoelCat 12, його розробив інженер Джеп Костер. На будівництво електрохода пішло 600 тис доларів.
На SoelCat 12 встановлені два літій-іонних акумулятора по 60 кВт*год кожен. Це дозволяє електроходу йти по морю шість годин зі швидкістю вісім вузлів. А максимальна швидкість катамарана — 14 вузлів. Дах катамарана являє собою одну суцільну сонячну батарею, що збільшує запас ходу до 7,5 годин.
Головною особливістю нового судна є те, що SoelCat 12 здатний служити невеликою плавучою електростанцією. Будучи підключений до берегової мережі, електрохід може забезпечувати енергією п’ять будинків.
Після завершення будівництва 16-місний катамаран відправиться обслуговувати курорти на островах Французької Полінезії, повідомляє
Натхнення: