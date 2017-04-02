У Нью-Йорку встановили більше 100 МВт сонячних електростанцій

У вересні минулого року мер Нью-Йорка Білл де Блазіо поставив за мету збільшити потужності сонячної генерації у мегаполісі до одного гвт до 2030 р. Сьогодні місто досягло 10% даної мети.

В іншому штаті Нью-Йорк розвиток сонячної енергетики відбувається більш високими темпами. В округах Суффолк і Нассау, які займають більшу частину Лонг-Айленда, встановлена потужність об’єктів фотоелектричної генерації перевищила 280 мегават ще шість місяців тому. Загалом у штаті на кінець року діяло близько 750 МВт сонячних електростанцій.

За оцінками онлайнових засобів сонячної картографії, таких як проект Google Sunroof та Mapdwell, 100 МВт — це менше 1% технічно потенційних дахів міста, які підходять під установку сонячних електростанцій.

Причинами повільного прогресу Нью-Йорка в розвитку фотоелектричної генерації (порівняно з іншим штатом) є складні процедури отримання дозволів в департаменті будівництва, а також місцеві пожежні вимоги, які змушують залишати вільну шестифутову (двометрову) зону від краю плоских покрівель.

Тим не менш, сонячна енергетика в Нью-Йорку буде розвиватися динамічно. Сонячні електростанції стають дешевшими, а в штаті, на додаток федеральних програм, діє своя програма стимулювання розвитку сонячної генерації NY-Sun (нью-йоркське сонце). Крім того, місту та штату потрібні нові джерела енергії у зв’язку закриттям в 2021 атомної електростанції, яка постачає регіон.