У Північному морі з’явиться острів-вітропарк

Нідерланди, Данія і Німеччина досягли угоди про будівництво великого хаба вітрової енергії в Північному морі.
Тристоронню угоду про будівництво центру планується підписати 23 березня 2017 року між TenneT Netherlands, Energinet.dk і TenneT Germany під час майбутнього Енергетичного форуму з питань Північних морів.
Новий штучний острів площею 6 кв. км створять на найбільшій піщаній мілині в Північному морі, називається вона Доггер-банку. Острів буде оточений вітряними фермами, буде побудована злітно-посадкова смуга для повітряних суден і порт.
Потужний хаб буде базою для передачі виробленої енергії вітру до Нідерландів, Данії, Німеччини, Великобританії, Норвегії та Бельгії. Планується, що енергію будуть виробляти понад 10 тис. вітротурбін.
У відповідності з поточними планами острів об’єднає до 100 ГВт потужності вітрової на морському шельфі, повідомляє
«Розташування силового хаба (острови) повинно відповідати ряду вимог: оптимальні умови вітру, центральне розташування відносно невелика глибина. В якості місця для острова Доггер-банку відповідає всім умовам», — йдеться в повідомленні.