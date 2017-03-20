У Північному морі з’явиться острів-вітропарк

Тристоронню угоду про будівництво центру планується підписати 23 березня 2017 року між TenneT Netherlands, Energinet.dk і TenneT Germany під час майбутнього Енергетичного форуму з питань Північних морів.

Новий штучний острів площею 6 кв. км створять на найбільшій піщаній мілині в Північному морі, називається вона Доггер-банку. Острів буде оточений вітряними фермами, буде побудована злітно-посадкова смуга для повітряних суден і порт.

Потужний хаб буде базою для передачі виробленої енергії вітру до Нідерландів, Данії, Німеччини, Великобританії, Норвегії та Бельгії. Планується, що енергію будуть виробляти понад 10 тис. вітротурбін.

У відповідності з поточними планами острів об’єднає до 100 ГВт потужності вітрової на морському шельфі, повідомляє eurointegration.com.ua