У пустелі Сахара побудують унікальні «зелені» ферми

Для поливу рослин, а також охолодження і зволоження повітря на фермах буде використовуватися опріснення морська вода, а витягнута з неї сіль піде на продаж.

Сонячні панелі забезпечать достатню кількість електроенергії для живлення теплиць, очищення води та перекачування водяної пари через все приміщення. Подібна технологія забезпечить виробництво їжі протягом всього року.

Проект допоможе Тунісу досягти своєї мети використання «зеленої» енергії. У 2015 році частка енергетичних ресурсів, вироблених з використанням відновлюваних джерел енергії склала в Тунісі всього 1%. До 2030 року уряд країни планує збільшити цю цифру до 30.

Sahara Forest Project не тільки допоможе полегшити ситуацію з нестачею продовольства, але і надасть сотні нових робочих місць для фермерів, так і для фахівців з високих технологій.