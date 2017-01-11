У руйнуванні пам’ятника поляків винні «проросійські провокатори» — Яременко

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За підривом пам’ятника полякам, убитими у часи Другої світової війни, у Львівській області стоять або радикали, або провокатори, які працюють під диктовку Росії. Таку думку в коментарі «Обозревателю» висловив екс-генконсул України в Единбурзі, і в Стамбулі, Богдан Яременко.

«Я б не сказав, що це черговий конфлікт між Польщею та Україною. Швидше, ми спостерігаємо перманентне загострення навколо питань історичної пам’яті. Вони для наших країн завжди були непростими. Але в останні рік-півтора увага на них особливо концентрується. Ясно, що за цими ексцесами стоять або представники радикалів в Польщі і на Україні, для яких неважлива мораль, або, що ймовірніше, провокатори, які працюють під диктовку Росії», — зазначив Яременко.

Політик також зазначив, що історична пам’ять — найпростіший спосіб вбити клин між двома народами.

Нагадаймо, що 2 січня вночі невідомі вщент спалили музей-криївку УПА під Львовом.