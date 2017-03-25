У Саудівській Аравії надрукують 30 млн квадратних метрів житла

В рамках угоди китайська WinSun, одна з найбільших у світі компаній, що спеціалізуються на будівельному 3D-друку, поставить компанії Al Mobty Contracting не менше ста 3D-принтерів протягом найближчих 6 місяців. За допомогою цього обладнання Al Mobty надрукує близько 1,5 млн доступних за ціною житлових будівель. Вартість контракту становить $1,5 млрд, пише 3ders .

Варто відзначити, що до цього WinSun вже надрукувала в Дубаї офіс площею 250 квадратних метрів. Він став першою у світі повністю готовою до використання будівлею, створеною за допомогою 3D-принтера. Офіс був побудований за 17 днів і обійшовся забудовнику в $140 000.