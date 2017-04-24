У Шотландії тестують інноваційну приливну електростанцію

Шотландська фірма EC-OG встановила на морському дні біля берегів Північної Шотландії спеціальний турбінний агрегат (Subsea Power Hub, SPH) для отримання електроенергії з енергії хвиль.

Установка Subsea Power Hub являє собою інноваційну турбінну систему для отримання електроенергії від приливно-відливних течій. Модуль складається з турбіни, генератора і батарейного блоку, змонтованих на спеціальній платформі.

SPH розмістили на підводному випробувальному майданчику біля Оркнейських островів, пише Clean Technica .

«Система працює дуже добре, і результати її практичного тестування збігаються з передбаченими в теорії. Саме вертикальне розташування турбіни дозволяє SPH ефективно функціонувати в непередбачуваних умовах приливно-відливних течій,» — кажуть в EC-OG.

Новий агрегат EC-OG буде працювати автономно протягом літніх місяців. Після обробки та оцінки результатів випробувань компанія має намір запустити промислове виробництво Subsea Power Hub.

Море біля берегів Північної Шотландії активно використовується для створення приливних енергосистем. Нещодавно, наприклад, там була встановлена і запущена перша гігантська турбіна найбільшої в світі приливної електростанції MeyGen.