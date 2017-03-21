Удар блискавки в кавун (відео)

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Популярний ютубер TheBackyardScientist вирішив перевірити, що буде з кавуном, якщо до нього потрапить блискавка. Природно, такий заряд потужності в «домашніх» умовах відтворити нереально, але максимально наблизити, цілком можна.



Власне, що він і зробив, використавши кілька заряджених конденсаторів, які і виплеснули всю енергію на бідну ягоду. Відомо, що конденсаторів було як мінімум чотири. Загальна напруга склала більше 20 тисяч Вольт, а «ємність конденсаторів була близько 20 тисяч Джоулів. Звичайно, потрібно більше технічних даних, для розуміння того, що відбувається на відео. Але іноді вистачає і простого погляду.

Не намагайтеся повторити подібне. Краще просто подивитися вже готовий експеримент.