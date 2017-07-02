Уход и обслуживание шоссейных велосипедов

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Шоссейные велосипеды серьёзно отличаются от моделей других типов. Поэтому их обслуживание и ремонт имеют ряд особенностей. Трековый агрегат предназначен только для езды по дорогам с хорошим покрытием, которых у нас практически нет. Единственная достойная альтернативы — платные трасы.

Особенности шоссейных велосипедов

В шоссейных велосипедах рама и ключевые узлы максимально облегчены. Также здесь нет подвески, ширина колёс в разы меньше, чем у других моделей. Мало того, даже вилка и седло имеют ряд особенностей.

Это шедевр инженерной мысли, цена которого может легко достичь ста и даже двухсот тысяч. Но если смотреть шоссейный велосипед на trix, то можно подобрать достойную модель за 7—10 тысяч гривен. К тому же есть совсем бюджетные варианты за 1900 грн., сделанные в Украине. В наличии как новые, так и б.у. велосипеды.

Уход

Но покупка шоссейного велосипеда — это только начало. За ним необходимо правильно ухаживать, а также при необходимости проводить ремонт. Для этого вам, конечно же, понадобятся детали, которые можно приобрести на https://trix.com.ua/catalog/goods/spares/ по доступной цене. Но перед тем как приступить к ремонту или модернизации, необходимо знать из чего состоит конструкция, и какой ресурс у каждой детали:

Трансмиссия. Это целый комплекс деталей, который состоит из звёзд, кассеты и цепи. Именно эта деталь подвергается самой высокой нагрузке. Неудивительно, что при неправильном уходе и эксплуатации звенья рвутся. Чтобы этого не произошло, пользуйтесь смазкой и время от времени делайте чистку. При правильном обращении срок использования может достигнуть 20 тысяч км.

Это целый комплекс деталей, который состоит из звёзд, кассеты и цепи. Именно эта деталь подвергается самой высокой нагрузке. Неудивительно, что при неправильном уходе и эксплуатации звенья рвутся. Чтобы этого не произошло, пользуйтесь смазкой и время от времени делайте чистку. При правильном обращении срок использования может достигнуть 20 тысяч км. Покрышки и камеры — это расходные материалы, которые даже при самой аккуратной езде нужно иногда менять. Лучше это делать через каждые 5 тысяч км.

это расходные материалы, которые даже при самой аккуратной езде нужно иногда менять. Лучше это делать через каждые 5 тысяч км. Рубашки и тросы также относятся к расходникам. К сожалению, о них часто забывают. Как результат исчезает чёткость и плавность переключения скоростей. Менять нужно не реже, чем раз в 10 000, а лучше раньше.

также относятся к расходникам. К сожалению, о них часто забывают. Как результат исчезает чёткость и плавность переключения скоростей. Менять нужно не реже, чем раз в 10 000, а лучше раньше. Обмотка — менять можно вместе с рубашкой.

— менять можно вместе с рубашкой. Подшипники — больше 20 тысяч не прослужат. Если их не поменять вовремя, то есть риск разрушения всей педали, плюс неприятный свист при езде.

— больше 20 тысяч не прослужат. Если их не поменять вовремя, то есть риск разрушения всей педали, плюс неприятный свист при езде. Переключатели . Их нужно время от времени подстраивать. Эту процедуру лучше всего синхронизировать с заменой колёс.

. Их нужно время от времени подстраивать. Эту процедуру лучше всего синхронизировать с заменой колёс. Педали меняются вместе с кареткой и втулками раз в 15 000 км.

Важным элементом конструкции являются болты. Ни при каких обстоятельствах нельзя выезжать на трек без их проверки и подтяжки. Тормозные колодки меняются по необходимости.

Правила обслуживания

Каждый элемент конструкции имеет свой алгоритм обслуживания, замены и ремонта. Но есть ряд правил, которые необходимо соблюдать всегда:

Не пытайтесь заменить нужный инструмент каким-нибудь аналогом. Если для работы необходима шестигранная головка — берите её, а не плоскогубцы, иначе повредите деталь.

Забудьте раз и навсегда про солидол. Только спецкомпаунд.

Не пренебрегайте мануалами, используйте качественные расходники и набор инструментов.

Одно дело, когда чините самостоятельно старый «Турист» и другое, когда пытаетесь расковырять Tarmac. В последнем случае всё, чего сможет добиться велосипедист — огромный счёт, который ему выставит профессиональный механик.

Всё что нужно для велосипеда на Trix.com.ua

На Trix.com.ua есть всё что нужно для занятий велоспортом, начиная от самих велосипедов и запчастей к ним и заканчивая шлемами и одеждой. Мало того, на портале можно не только покупать, но и продавать. Поэтому здесь есть тысячи предложений как от частных лиц, так и от магазинов. Условия доставки уточняются индивидуально.