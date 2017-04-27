Украшения для настоящей королевы: на выход и каждый день

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Современной женщине уже не приходится ограничивать себя в выборе украшений, разрываясь между дорогими ювелирными изделиями, недорогими бусами и вычурным хендмейдом. Сейчас можно почувствовать себя настоящей королевой даже в самый обычный день, подобрав стильные и оригинальные украшения, которые подчеркнут вашу индивидуальность, но в то же время будут сочетаться с любым стилем.

Безусловно, самым роскошным вариантом были и остаются дорогие ювелирные изделия. Но ходить на работу в изумрудах и бриллиантах чаще всего неуместно. Отличной альтернативой им стала качественная бижутерия. Хороший ювелирный интернет магазин предлагает современной женщине огромное разнообразие эксклюзивных украшений, с которыми можно хоть каждый день создавать любые образы.

Как подобрать украшения

Вся бижутерия, делится на несколько общих групп: серьги, браслеты, чокеры, кольца, каффы, подвески, колье и т.д. Но все они отличаются как по материалам изготовления, так и в зависимости от предназначения.

Что касается материалов, перед вами большой простор для полета фантазии. Так, для молодежного или casual стиля отлично подойдут яркие изделия из пластика, каучука, пряжи и т.д.

Модницы оценят украшения из натуральных материалов. Сейчас популярны: металл, дерево, пряжа, и особенно натуральные камни. Последние используются дизайнерами для создания по-настоящему индивидуальных украшений. К примеру, здесь продаются браслеты с натуральными камнями.

Интересным вариантом также является полимерная глина, которую часто используют для создания вечерних и свадебных украшений.

Впрочем, гораздо удобнее подбирать украшения в зависимости от их предназначения. Различают такие виды бижутерии, как: повседневная, офисная, вечерняя. Каждая из них представлена в самых разных стилях.

Повседневные украшения

Это очаровательные изделия, подходящие для прогулок, походов по магазинам, посещения университетских лекций, поездок в общественном транспорте и т.д. Такие украшения могут быть выполнены в ярком молодежном или романтичном стиле, и даже в «ретро» или «ар-нуво». Какой бы яркой ни была ваша повседневная бижутерия, она не должна выглядеть элитно или торжественно.

Офисные украшения

Известно, что офисный дресс-код строг и бескомпромиссен. Однако и здесь найдется место для женской индивидуальности. Главное – придерживаться умеренного классического стиля, выбирая мягкие цвета, элегантные формы и сдержанные размеры. При этом украшения могут быть дорогими. Но выглядеть в них вы должны стильно, даже солидно, но ни в коем случае не легкомысленно. Какой бы стиль вы не предпочитали, соблюдайте баланс: либо интересный дизайн в сочетании с элементарной формой, либо аскетизм дизайна при экстравагантности формы.

Вечерние украшения

Это отличный случай для каждой женщины подчеркнуть при помощи украшений все свои достоинства. Если только речь не идет о статусном мероприятии со строгим дресс-кодом, подразумевающим бриллианты, смокинги и коллекции мировых домов моды, перед вами нет, практически, никаких ограничений. Винтаж, шик, экзотика, гламур – выбирайте то, что подходит к вашему настроению.