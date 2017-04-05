Уникальный чехол для телефона Samsung А7 2017

Популярность престижных смартфонов бренда Samsung все более и более набирает обороты на рынке Украины, и многие почитатели даже предпочитают их ультрамодным сейчас айфонам, а недавно выпущенная на рынок линейка «А» уже успела завоевать любовь своих пользователей.
Невероятно тонкий телефон Samsung А7 2017 с качественным цельнометаллическим корпусом безусловно нуждается в прочном чехле не только для сохранения его от повреждений и пыли, но и для подчеркивания его особенностей. Но рынок по-настоящему богат всевозможными моделями чехлов, их настолько много, что глаза разбегаются! Как же выбрать тот, который будет и стильным, и практичным? Давайте разбираться, как именно стоит искать (и находить) идеальный чехол samsung a7 2017, и на что обязательно важно обратить внимание при его выборе.
Типы, виды и варианты
Типов чехлов для Samsung a7 2017действительно много. В чем же их особенности и чем они отличаются?
Накладка – специальная чаще всего силиконовая крышка, которая надевается на заднюю панель телефона, надежно закрывая еще и боковые клавиши устройства. Самый популярный вариант. Удобная для защиты только части смартфона, никак не закрывает от внешних факторов его экран.
Аккумулятор – очень похож на накладку, только со встроенной внутри батареей. Оптимальный вариант для тех, кому всегда нужно быть на связи и не отрываться от работы.
Бампер – накладка с прочной, иногда даже металлической крышкой. Для него вы можете выбрать любой дизайн, что подчеркнет индивидуальность вашего телефона.
Книжка (или обложка, флип) – один из наиболее надежных вариантов, фиксирует заднюю и боковые панели в неподвижном состоянии, а непрозрачная крышка всецело защищает экран. Фирменные чехлы для Samsung a5 2017, наследником которого и стал Samsung a7 2017, оказались настоящим хитом продаж.
Футляр (или карман) – наиболее простой тип, охватывает все стороны телефона. В зависимости от материала, может защищать от ударов и падений разной силы. Единственный минус – необходимость извлекать телефон из чехла каждый раз, когда он понадобится.
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О чем нельзя забывать
Вариантов, как мы с вами успешно выяснили, невероятно много. Какой тип чехла выбрать для своего телефона – решать вам, но при покупке обязательно помните о некоторых важных правилах:
- примеряйте чехол перед покупкой: все кнопки и разъемы телефона должны совпадать;
- проверяйте, как он держится на телефоне: если спадает, или наоборот, слишком давит, лучше поискать другой;
- ориентируйтесь на то, что вам больше всего важно: прекрасный дизайн или всецелая безопасность.