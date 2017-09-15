Урагани «Харві» і «Ірма» могли з’явитися через потепління в Арктиці

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Кліматологи із США припустили, що потепління в Арктиці посприяло формуванню ураганів «Харві» і «Ірма». Опинившись між холодними високогірними вітрами і теплими повітряними масами Арктики, буря почала набирати свою міць, в результаті чого з’явилися найпотужніші за останнє десятиліття урагани.

Фахівці Корнеллського університету вважають, що потепління в Арктиці створює атмосферну «блокаду». Вона сповільнює циркуляцію струменевих потоків, створюючи тим самим дві системи на заході і сході, які перешкоджають руху бурі в різні сторони. Тому поступово формується потужний ураган, який обрушує накопиченні масу води на територію країни, що знаходиться у нього на шляху.

За словами вчених, Арктика, перебуваючи на північному полюсі, нагрівається швидше, порівняно з іншими територіями. Восени тепло повертається в атмосферу і тим самим уповільнює і послаблює струменеві і полярні потоки. У результаті повітря насичується вологою, яку і увібрали в себе «Харві» і «Ірма» у вигляді опадів.

Кліматологи на сьогоднішній день не мають вагомих доказів, що підтверджують цю теорію, але вони мають намір провести додаткові дослідження, щоб переконатися у своїй теорії.