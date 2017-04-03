Установка для перетворення вуглекислого газу в кисень

Парам Джаггі, 17-ти річний підліток, учень школи Plano East High School в штаті Техас, є автором екологічного винаходу, про який мало хто б міг додуматися. Ця революційна новинка дуже швидко знайшла популярність і отримала безліч нагород. Винахід призначений для усунення вироблених автомобілями та автотранспортними засобами викидів вуглекислого газу, який згодом перетворюється в кисень.

Задумка Парама реалізувалася у вигляді пристрою під назвою «Algae Mobile» («Автомобільні водорості»), який вставляється в вихлопну трубу машини. Він працює за допомогою процесу фотосинтезу – водорості, які знаходяться всередині алюмінієвого корпусу пристрою при взаємодії з вихлопними газами перетворюють вуглекислий газ, небезпечний і шкідливий для здоров’я людини, в кисень, який потім викидається в атмосферу.