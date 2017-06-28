В Америці мають намір виконувати Паризьку угоду без Трампа

Ряд штатів, міст і корпорацій Америки добровільно візьмуть на себе зобов’язання щодо практичної реалізації кліматичної Паризької угоди, незважаючи на анонсований Трампом вихід США з угоди.
Так, провідні члени Конференції мерів США, яка об’єднує градоначальників 1408 населених пунктів Америки з населенням понад 30 тисяч людей заявили, що вони не підтримують рішення Трампа вийти з Паризького договору та продовжать боротися зі скороченням парникового викиду.
Зокрема, губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо проголосив план асигнування 1,5 млрд доларів інвестицій в галузі відновлюваної енергії. Більш того, він має намір витратити 190 млн доларів на установку сонячних панелей на дахах всіх державних установ і шкіл свого штату.
Благодійний фонд Bloomberg Philanthropies колишнього мера міста Нью-Йорка Майкла Блумберга оголосив, що він буде координувати кампанію під назвою «Клятва Америки», в рамках якої міста, штати і приватний бізнес будуть боротися за виконання нормативів Паризького договору. Блумберг обіцяв компенсувати секретаріату ООН щодо кліматичних змін втрати американського внеску в сумі 15 млн доларів.
У червні президент США Дональд Трамп оголосив, що США виходять з Паризької угоди про клімат, укладеної в 2015 році, повідомляє