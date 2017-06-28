В Америці мають намір виконувати Паризьку угоду без Трампа

Зокрема, губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо проголосив план асигнування 1,5 млрд доларів інвестицій в галузі відновлюваної енергії. Більш того, він має намір витратити 190 млн доларів на установку сонячних панелей на дахах всіх державних установ і шкіл свого штату.

Благодійний фонд Bloomberg Philanthropies колишнього мера міста Нью-Йорка Майкла Блумберга оголосив, що він буде координувати кампанію під назвою «Клятва Америки», в рамках якої міста, штати і приватний бізнес будуть боротися за виконання нормативів Паризького договору. Блумберг обіцяв компенсувати секретаріату ООН щодо кліматичних змін втрати американського внеску в сумі 15 млн доларів.